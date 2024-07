Colpo improvviso, dice addio all’Inter e approda al club bianconero

Trattativa chiusa e annuncio ufficiale. Il calciatore ha lasciato l’Inter ed è pronto per la prossima esperienza in bianconero

Sabato 13 luglio comincia ufficialmente la nuova stagione dell’Inter campione d’Italia. Il gruppo nerazzurri, privo dei tanti nazionali impegnati tra Europei e Copa America, si è radunato a Appiano Gentile agli ordini di Simone Inzaghi, fresco di rinnovo fino al 2026.

Oltre al rinnovo dell’allenatore, l’Inter ha annunciato, proprio nel giorno del raduno, anche l’acquisto di Mehdi Taremi. L’attaccante iraniano ha completato ieri le visite mediche ed è pronto ad aggregarsi ai nuovi compagni. L’ex Porto, peraltro, sarà l’unico attaccante titolare a disposizione per Inzaghi nella prima parte del ritiro, considerate le assenze di Lautaro, Thuram, Arnautovic e l’addio di Alexis Sanchez, non confermato alla scadenza del contratto.

A proposito di addii all’Inter, nelle scorse ore ne è arrivato un altro. Non si tratta di un calciatore della prima squadra bensì di un talento delle giovanili nerazzurre, ingaggiato da un altro club di Serie A.

Addio all’Inter ufficiale, passa ai bianconeri

Dall’Inter all’Udinese. E’ ufficiale il passaggio nell’Under 16 del club bianconero di Josè Sebastiani, figlio di Amadeus e della ballerina-showgirl Giovanna Civitillo. Classe 2009, di ruolo portiere, Josè, grande tifoso nerazzurro come il padre che l’ha chiamato così in omaggio a Mourinho, ha iniziato la sua carriera nelle giovanili dell’Inter, dimostrando di avere grandissime potenzialità tra i pali.

L’annuncio del trasferimento di Josè Sebastiani è stato ufficializzato con un tweet dall’ex direttore dell’area tecnica dell’Udinese, Pierpaolo Marino, il quale ha presentato il giovane portiere paragonandolo a uno dei più grandi interpreti del ruolo nella storia del calcio italiano.

“Josè, il mio Tacconi giovane, all’Udinese !! Un giorno da ricordare!!”, questo il testo del tweet di Pierpaolo Marino che richiama Tacconi, portiere con il quale lo stesso ex dirigente ha condiviso un’esperienza in Serie A negli anni Ottanta all’Avellino.

Secondogenito di Amadeus, Josè è apparso più volte in tv nelle recenti edizioni del Festival di Sanremo condotte dal padre. Il ragazzo era sempre presente in prima fila, al teatro Ariston, vicino alla madre Giovanna. Molto seguito sui social con 213mila followers su Instagram e 21mila su Tik Tok, Josè è pronto a giocarsi le sue chance in un club che, negli anni, ha scovato grandi talenti.

José, il mio Tacconi giovane, finalmente all’ Udinese !! Giorno da ricordare !! pic.twitter.com/IuZgIqUj90 — Pierpaolo Marino (@PierpaolMarino) July 12, 2024

Uno su tutti, Alexis Sanchez per il quale non è da escludere proprio un ritorno all’Udinese dopo l’annata scudetto con l’Inter.