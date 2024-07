Comunicato ufficiale, dice addio alla Juve e firma con i nerazzurri

Affare fatto tra la Juventus e i nerazzurri. Il comunicato ufficializza la positiva conclusione della trattativa

Juventus grande protagonista sul mercato in uno scenario totalmente opposto a quello di un anno fa quando Giuntoli, appena arrivato dal Napoli, ha osservato di fatto quanto facevano i top club di Serie A.

A dodici mesi di distanza, la situazione è radicalmente cambiata. C’è un nuovo allenatore sulla panchina bianconera – quel Thiago Motta rivelazione dello scorso campionato – e un ritorno in Champions League (cui si aggiunge il Mondiale per Club) da affrontare al meglio magari con una robusta campagna acquisti per rinforzare l’organico in tutti i reparti.

In poco più di un mese di trattative sono arrivati alla Juve due centrocampisti di livello assoluto come Douglas Luiz e Khephren Thuram e un nuovo portiere, Michele Di Gregorio, che sostituirà il possibile partente Szczęsny. A proposito di cessioni, i bianconeri hanno salutato Alex Sandro, Rabiot (ancora senza squadra dopo il mancato rinnovo di contratto), Iling e Barrenechea passati all’Aston Villa nell’affare Douglas Luiz, Kean nuovo attaccante della Fiorentina e Carlos Alcaraz tornato al Southampton per fine prestito.

Altra cessione per la Juve, è un nuovo calciatore nerazzurro

Cessioni quelle citate cui se ne è aggiunta un’altra, ufficializzata nelle scorse ore dallo stesso club bianconero con un comunicato pubblicato sul sito del club. La Juventus ha ceduto il centrocampista Andrea Bonetti a titolo definitivo al Renate. Classe 2003, Bonetti ha disputato la seconda parte della scorsa stagione con la Juve Next Gen dopo essere rientrato dal prestito al Taranto, altra compagine di Serie C.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANDREA BONETTI (@andrebonee)

Bonetti è dunque un nuovo calciatore del club nerazzurro e lascia definitivamente la Juventus dopo essere cresciuto nelle giovanili bianconere, totalizzando 100 presenze tra l’Under 17, Primavera e Next Gen. Con la maglia della Juve è stato protagonista anche nell’edizione della Youth League 2021/22 nella quale i bianconeri arrivarono fino alla semifinale, sconfitti dal Benfica.

Con un messaggio pubblicato sulla propria pagina Instagram, Bonetti ha ringraziato la Juventus per i 10 anni di carriera in bianconero. “Mi è stata data – ha scritto il centrocampista – un’opportunità unica che tanti altri ragazzi sognerebbero. Credo di averla sfruttata al meglio. Ora le nostre strade si dividono. La Juventus rimarrà per sempre casa (..) con la speranza un giorno di ritornarci.”

Oltre a quello di Bonetti, il Renate ha annunciato anche l’acquisto del portiere Andrea Bartoccioni, classe 2004 ingaggiato dal Milan. Il club nerazzurro disputerà il prossimo campionato di Serie C nel girone A del quale fanno parte compagini prestigiose come Padova, Triestina, Vicenza e Pro Vercelli oltre al Lecco appena retrocesso dalla Serie B.