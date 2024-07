Dall’Inter alla Fiorentina, accordo per il colpaccio a zero

Grandi movimenti di mercato sul fronte sudamericano: il club gigliato brucia sul tempo la concorrenza dei nerazzurri

Oltre ad esser stato un’autentica leggenda della Beneamata in campo, Javier Zanetti è da anni un ottimo uomo-immagine del club di Viale della Liberazione. La carica di vicepresidente del club assunta nell’ormai lontano 2014, lungi dall’esser solo un mero titolo dirigenziale, è stata riempita di tante iniziative che hanno fatto dell’argentino un vero e proprio ‘braccio armato’ della dirigenza nel mercato sudamericano.

Già perché l’influenza, gli agganci e le conoscenze che ‘Pupi’ può vantare nel suo paese d’origine sono stati fattori determinanti per scovare, prima degli altri, giovani talenti destinati a diventare campioni. Il caso eclatante di Lautaro Martinez – colpo di assoluto rilievo della società meneghina – è stato possibile anche grazie alla felice intuizione di Zanetti.

L’ex calciatore argentino è davvero un valore aggiunto quando si parla di giovani promesse del calcio albiceleste. Anche Valentin Carboni, oggi accreditato di poter diventare una delle future stelle del calcio mondiale, può esser definito un colpo di genio del dirigente sudamericano, sempre attento ad anticipare sul tempo club italiani e stranieri che regolarmente mandano i loro emissari in Argentina.

Sempre nel campionato del suo paese d’origine, Zanetti ha segnalato da tempo le qualità di un difensore centrale mancino che potrebbe far comodo a Simone Inzaghi. 23 anni, militante nel Boca Juniors, Nicolas Valentini non ha trovato l’accordo con la dirigenza degli Xeneizes per il prolungamento del contratto in scadenza il 31 dicembre del 2024.

Il giocatore è dunque molto vicino a liberarsi a costo zero: tutto sembrava apparecchiato per l’ennesimo colpo gratis del ‘Condor’ Marotta, ma c’è qualcuno che, per una volta, avrebbe bruciato i nerazzurri sul tempo.

Valentini, ecco la Fiorentina: blitz decisivo di Commisso

Si tratta della Fiorentina di Rocco Commisso, una società che ha già fatto vedere negli anni, come dimostra il colpo Martinez Quarta messo a segno nel 2020 – di sapersi muovere eccome all’interno del complicato mercato sudamericano. Il club viola, da tempo sulle tracce del mancino cresciuto nelle Giovanili del Boca, stava lavorando da tempo all’acquisto del 23enne nativo di Junin.

La pista Valentini è l’ultimo regalo che Nicolas Burdisso, altro ex calciatore nerazzurro, ha fatto alla Fiorentina nell’esercizio delle sue funzioni di capo dell’area scout. Prima di annunciare, nel maggio del 2024, che a fine stagione avrebbe lasciato il ruolo di Direttore tecnico del club viola – una posizione occupata dal luglio del 2021 – Burdisso ha mosso le sue pedine con l’entourage del calciatore. Ma anche con gli emissari del club della Bombonera.

La Fiorentina ha ormai in pugno il calciatore – che ha già svolto le visite mediche e firmato il contratto – per gennaio del 2025. I viola potrebbero pagare un indennizzo per averlo subito.