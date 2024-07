Klaassen torna indietro: un altro contratto annuale

Nuova destinazione ipotetica per il centrocampista da poco rimasto senza contratto dopo l’esperienza annuale all’Inter, potrebbe restare in Serie A tra le file del Parma neopromosso

L’annata vissuta da Davy Klaassen all’interno dell’organico di Simone Inzaghi all’Inter ha lasciato dietro di sé un pizzico di rammarico, per il fatto di non esser riuscito a dare un solido impatto sul gioco nerazzurro nelle pochissime occasioni avute.

Spesso è rimasto fuori per scelta tecnica e le difficoltà di inserirsi fra i titolari, in un folto centrocampo come quello dell’Inter, lo hanno lasciato ai margini del progetto come una mera pedina di ripiego da sfruttare al momento del bisogno. Non è infatti un caso che il maggior numero di presenze raccolte da Klaassen siano relative ai minuti finali delle partite, per lo più schierato in qualità di attaccante aggiunto laddove almeno uno dei calciatori di ruolo non erano disponibili sul momento.

Questo ha condotto il calciatore a terminare la stagione senza discutere neppure della possibilità di prolungamento, nonostante avesse da contratto l’opzione di rinnovo automatico. Così l’Inter gli ha detto addio una decina di giorni fa in concomitanza con l’apertura della nuova sessione estiva di mercato che anticipa di fatto l’avvio della nuova stagione. In queste ultime ore la sua entourage è al lavoro per cercare all’ex centrocampista dell’Ajax una degna sistemazione e fra le tante opzioni in ballo persiste quella della possibilità di tornare in patria, per vestire uno stendardo diverso.

Possibile ritorno di Klaassen in Serie A, c’è il Parma di Pecchia

Eppure non tramonta la pista di permanenza in Serie A dopo il forfait interista, con il Parma deciso a mettere sotto contratto un calciatore della sua esperienza per completare il reparto a disposizione di Pecchia.

Secondo le informazioni rilasciate da ‘Tuttosport’, Klaassen è parte dei sondaggi del club crociato ma non c’è ancora un’offerta concreta all’orizzonte. Si tratta di una fase ancora iniziale volta a comprendere se vi siano le circostanze economiche utili a chiudere una simile operazione a favore del club neopromosso nel massimo campionato italiano.