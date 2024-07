Ricca offerta e addio: l’Inter lo ‘manda’ in Arabia

Sembra che l’Inter lo abbia già mollato: l’obiettivo potrebbe anche accettare una ricca offerta dall’Arabia

Ecco, nei prossimi giorni potrebbe dire per sempre addio al sogno nerazzurro. Ci sarebbe infatti in arrivo un’offerta dalla Saudi Pro League per un giocatore nelle ultime settimane accostato insistentemente all’Inter. I nerazzurri si stanno guardando intorno per tappare un buco in difesa. Dopo l’infortunio di Buchanan, Ausilio ha dichiarato che il club non avrebbe preso un laterale sinistro ma un braccetto mancino, in modo da poter ricollocare Carlos Augusto sulla fascia.

Pare che Oaktree abbia lasciato intendere di preferire colpi intelligenti: giocatori ancora giovani e con basse pretese di ingaggio, da poter far crescere sotto il profilo sportivo e come investimenti. Dunque per la difesa si valuterebbe un profilo alla Bisseck.

In tal senso Mario Hermoso sembra davvero poter sfumare, visto che la proprietà preferirebbe mettere a disposizione una decina di milioni invece che pagare 4 o 5 milioni a stagione a un trentenne o a un quasi trentenne (anche se Hermoso potrebbe abbassare le sue pretese). Si è parlato anche di Kiwior, sul quale però c’è troppa concorrenza. Bijol piace, ma anche lui potrebbe costare troppo.

Poi si è fatto spesse volte il nome di Ricardo Rodriguez, e si è detto che come profilo non faccia impazzire né Inzaghi e né la dirigenza. E proprio sul futuro di Rodriguez si concentra TMW, spiegando che lo svizzero, snobbato dai nerazzurri, potrebbe anche accettare una ricca offerta in Arabia Saudita.

Ricca offerta dall’Arabia per Ricardo Rodriguez

L’Inter ha davvero accarezzato l’idea di prendere Ricardo Rodriguez. Lo svizzero, nonostante il curriculum non certo da top-player e l’età ormai più vicina al pensionamento che al periodo di massimo splendore, ha fatto bene a Euro24 in Germania e viene da una buona stagione con il Toro. Costerebbe zero, in quanto svincolato, e si accontenterebbe di un ingaggio ridotto di un solo anno (con opzione per il secondo).

Tecnicamente, non è mai stato un incapace. Può fare il terzino sinistro e il braccetto di sinistra in una difesa a tre, ha visione di gioco, sbaglia raramente un passaggio e sa crossare. Sa anche tirare i piazzati e cercare il tiro dalla distanza. Atleticamente non è un fenomeno: è lento e poco tosto in copertura…

Conosce però benissimo la Serie A, sa anche giocare a tutta fascia e negli anni si è specializzato nei compiti difensivi. Con Juric è diventato più ordinato e continuo. La sua ultima stagione in granata è stata infatti caratterizzata da tante buone prestazioni e pochissimi passi falsi. Pur non avendo mai davvero brillato, non è mai stato meno che sufficiente. E questo è un fattore importante.

Come riserva, uomo da prendere per tappare il buco si spera semestrale di Buchanan, poteva dunque avere senso. L’Inter, però, non sembra convinta che il trentunenne sia l’uomo giusto su cui investire. Nel caso, potrebbe essere un’operazione da fare last-minute, laddove non sia possibile trovare di meglio.

Da Rakitic in Saudi Pro League

Ricardo Rodriguez, secondo TMW, potrebbe ripartire dall’Arabia, dove lo attende una ricca offerta. Il difensore svizzero non sarebbe infatti disposto ad aspettare troppo a lungo all’Inter, e dopo essersi svincolato dal Torino potrebbe ricevere presto un’offerta dall’Al Shabab, il club arabo in cui gioca anche Ivan Rakitic.

“Nelle prossime ore“, si legge sul sito, “dovrebbe arrivare una ricca proposta dopo che il rinnovo con il Torino è saltato a causa della richiesta di 2 milioni di euro annui rispetto agli 1,5 percepiti fino al 30 giugno“.

C’è anche da dire che Rodriguez non ha ancora ufficializzato il suo addio ai granata: nessun messaggio social da parte dell’ex capitano né da parte del club. Non è per questo da escludere la possibilità che alla fine arrivi un’intesa con Cairo per un rinnovo.