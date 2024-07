Ritorno improvviso in Serie A: scambio secco con Frattesi

Un centrocampista potrebbe tornare all’improvviso in Serie A, in particolare con la maglia dell’Inter: spunta il possibile scambio con Frattesi

Il centrocampo dell’Inter è a posto così. Di base, i nerazzurri hanno ulteriormente rinforzato il reparto già di per sé migliore in Serie A con l’arrivo di Piotr Zielinski dal Napoli e non hanno intenzione di concludere altre operazioni in quella posizione, a meno che non ci siano opportunità importanti o la cessione di uno dei principali protagonisti attuali.

In tal senso, bisogna monitorare l’evoluzione del destino di Davide Frattesi. La mezzala ex Sassuolo ha fatto bene nella sua prima stagione a Milano, tanto da dichiarare che è stato “l’anno più bello della sua vita”. Il suo agente Beppe Riso, però, è stato più volte in sede, un po’ per concludere altre operazioni, ma anche per capire se c’erano margini per garantire al suo assistito maggiore titolarità.

In realtà, la mezzala è contenta di ciò che sta facendo all’Inter, del suo percorso a Milano e delle prospettive che offre. Ma gli interessi per lui non mancano: si era parlato a più riprese della Juventus, ma l’opzione più concreta è quella che porta direttamente all’Atletico Madrid. Diego Simeone è un suo grande estimatore e potrebbe fare un tentativo per acquistarlo.

Tentativo di scambio per Frattesi: risposta immediata dell’Inter

Rodrigo De Paul potrebbe lasciare l’Atletico Madrid la prossima estate e gli agenti sono pronti a proporlo in giro per l’Europa, a partire dall’Italia, dove ha già giocato e fatto bene con la maglia dell’Udinese. Parliamo comunque di un calciatore di livello internazionale, legato al club della Liga da un contratto fino a giugno 2026, ma di cui i Colchoneros potrebbero presto privarsi.

Per questo, gli spagnoli potrebbero contattare l’Inter per tentare di mettere in piedi uno scambio secco con Frattesi. Per loro, la valutazione tra i due profili è praticamente identica, ma non sarebbe affatto così per i nerazzurri, che pensano la mezzala valga decisamente di più, sia per età, sia per quanto dimostrato finora.

Si tratta, dunque, di un’idea destinata a restare tale. Anche perché, a prescindere dalle cifre, Oaktree ha imposto alla dirigenza di puntare su profili giovani e non ha intenzione di destinare il budget a calciatori sui 30 anni. Insomma, per diverse ragioni l’affare non s’ha da fare e Inzaghi non è così triste.