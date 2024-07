UFFICIALE, Taremi è un nuovo giocatore dell’Inter: “Faremo grandi cose”

Taremi è il primo calciatore iraniano a vestire la maglia dell’Inter, con la quale ha firmato un contratto di tre stagioni

Adesso è ufficiale: Mehdi Taremi è un nuovo calciatore dell’Inter. “L’attaccante 31enne ha firmato un contratto con i nerazzurri fino al 30 giugno 2027“, recita il comunicato del club di Oaktree.

Il bomber iraniano arriva a costo zero visto che era in scadenza contrattuale con il Porto, il suo ingaggio sarà di circa 3-3,5 milioni di euro netti a stagione. Si tratta del “primo iraniano della storia dell’Inter – prosegue la nota – Mehdi è diventato un simbolo per la sua Nazionale, con la quale ha esordito l’11 giugno 2015: con il Team Melli ha giocato 85 partite e segnato 50 gol, partecipando ai Mondiali 2018 e 2022 realizzando anche due gol contro l’Inghilterra nell’edizione qatariota. Tecnica, personalità e desiderio di nuove sfide, esattamente come Sindbad il marinaio: l’avventura nerazzurra di Mehdi Taremi è appena cominciata”.

“Ciao Inter Fans, sono Mehdi Taremi – le sue prime parole da centravanti dell’Inter rivolte ai tifosi interisti – Non vedo l’ora di vedervi a San Siro! Insieme faremo grandi cose. L’Inter è un sogno che si avvera. La Serie A è uno dei Campionati più prestigiosi al mondo, cercherò di fare il mio meglio così come ho sempre fatto fino ad oggi“.