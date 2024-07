Affare bianconero, Oaktree dice sì: tutti i dettagli

L’Inter è pronta a fare un affare con i bianconeri, anche con il via libera della nuova proprietà di Oaktree, ecco tutti i dettagli

Difensore centrale cercasi. In casa Inter, il casting per il braccetto di piede mancino e, probabilmente, anche del perno della retroguardia prosegue senza sosta con in mente due parametri in particolare: la giovane età e, soprattutto, un ingaggio non troppo pesante.

Proprio in base a queste due discriminanti poste da Oaktree, il fondo di investimento statunitense che ha rivelato le quote da Steven Zhang solo a maggio, pare che siano già stati rispediti al mittente i profili di due parametri zero come Mario Hermoso e Ricardo Rodriguez, il primo proveniente dall’Atletico Madrid, il secondo dal Torino.

E quindi è tornata in auge una vecchia conoscenza della Benamata, meglio una vecchia fiamma, proveniente dai bianconeri dell’Udinese che, al contrario dei precedenti, ha 25 anni e sarebbe perfetto anche a livello di cartellino per il duo composto dall’amministratore delegato e presidente, Beppe Marotta, e del direttore sportivo, Piero Ausilio.

Oaktree approva l’operazione Bijol: i termini dell’operazione

Il nome di Jaka Bijol è stato accostato in diverse occasioni all’Inter, che l’ha anche seguito per mesi, anche di recente. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, però, non si è mosso nulla di concreto negli ultimi giorni, per cui difficilmente la trattativa inizierà a breve.

Non bisogna scartarlo del tutto dal novero dei possibili acquisti, ma al momento non si tratta di un profilo caldo. Bijol, inoltre, è nel mirino di diversi club esterni sia dalla Bundesliga, sia dalla Premier League, che potrebbero decidere di investire la cifra chiesta dall’Udinese. Attualmente il calciatore è legato ai friulani da un contratto fino al 2027, per cui comunque non sarebbe un colpo low cost.