Nuova squadra Arnautovic: appuntamento con l’Inter

Il futuro di Marko Arnautovic con la maglia dell’Inter resta in bilico: spunta un appuntamento decisivo per il destino dell’austriaco

L’Inter ha le idee ben chiare per la prossima stagione e sull’attuale calciomercato estivo. Al netto dell’arrivo di un nuovo difensore centrale di piede mancino, a cui la società sta lavorando, attenzione anche alle dinamiche in evoluzione per l’attacco dei campioni d’Italia.

La dirigenza ha sottolineato a più riprese di essere soddisfatta del rendimento di Marko Arnautovic e del suo apporto nello spogliatoio, anche al netto dei tanti passaggi a vuoto, degli infortuni e di qualche clamoroso errore sotto porta. Nessuno, quindi, si dispererebbe se l’ex Bologna dovesse restare fino a giugno 2025, rispettando il suo attuale contratto.

Il calciomercato, però, è fluido e passa da eventuali offerte interessanti che potrebbero arrivare per la punta, soprattutto dall’estero. Il calciatore, nel frattempo, si è messo in evidenza con la maglia dell’Austria nel percorso a Euro 2024 e chissà che non possano essere stati match decisivi anche per il suo destino, visto che presto le sirene dall’Arabia Saudita potrebbero tornare in maniera prepotente per il bomber.

Pista dall’Arabia Saudita per Arnautovic: appuntamento con l’Inter

Il 7 agosto, alle ore 20,30, è in programma la più classica delle amichevoli estive, in preparazione alla prossima stagione, tra Inter e Al Ittihad. Si tratta del club che, di recente ha cercato Stefano Pioli per la panchina, e che ora sembra pronto a orientare le sue attenzioni su Blanc.

In ogni caso, la partita nel cuore dell’estate potrebbe essere decisiva per Stefan de Vrij, anche se ora il difensore è più lontano dai sauditi dopo il mancato arrivo proprio di Pioli, e soprattutto si potrebbe parlare concretamente anche del futuro di Arnautovic. L’austriaco piace non poco in Medio Oriente e ricordiamo che la sessione di trattative da quelle parti inizierà il 17 luglio, almeno in via ufficiale.

L’Inter si accontenterebbe di liberare l’ex Bologna per una manciata di milioni e potrebbe poi cercare un sostituto in grado di coprire al meglio la casella di quarto attaccante nella rosa a disposizione di Inzaghi. Potrebbe essere un profilo utile per compilare le liste, quindi proveniente dal settore giovanile, o un calciatore di prospettiva e non troppo costoso, che si allineerebbe anche alle esigenze di Oaktree. In ogni caso, passeranno ancora alcuni giorni e la pista araba per Arnautovic è comunque da tenere calda.