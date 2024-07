Super colpo dell’Inter: “Tra i più forti, mi ricorda De Bruyne”

L’Inter ha centrato un colpo strepitoso sul calciomercato: un addetto ai lavori l’ha definito tra i migliori e l’ha paragonato a De Bruyne

Il calciomercato dell’Inter va avanti con qualche colpo ben assestato e con la necessità di chiudere qualche colpo di livello per avere a disposizione una rosa competitiva anche per il prossimo anno. Come dichiarato da Beppe Marotta, però, i nerazzurri sentono già di avere un ottimo gruppo e staranno attenti anche ai giovani e alle occasioni che si presenteranno nelle prossime settimane.

E proprio una chance da cogliere è stata quella di Luka Topalovic, classe 2006 di grande prospettiva, con una visione di gioco impressionante per la sua età e che spera di fare bene fin da subito con i colori nerazzurri addosso. Certo, non sarà facile ambientarsi fin da subito in un calcio molto diverso da quello sperimentato fino a questo momento, ma l’intenzione dell’Inter è puntarci forte nel prossimo futuro, cercando di valorizzare i punti forti del suo repertorio.

Intanto, Matej Orazem, direttore esecutivo dell’NK Domzale, il suo ex club, ha espresso parole pesanti sul suo conto ai microfoni di ‘Sportitalia’, facendo sognare i tifosi nerazzurri: “La sua capacità di lettura del gioco non ha eguali in quello che abbiamo visto nei nostri giovani giocatori”, ha iniziato, ricordando che di talenti importanti, da Maksimovic a Sesko, ne hanno sfornato tanti.

Cresce l’entusiasmo per Topalovic all’Inter: “Ricorda De Bruyne”

Il dirigente ha rimarcato come fossero molti i club di livello internazionale che erano sulle tracce del ragazzo, ma l’Inter è stata quella che ha presentato l’offerta più convincente – e lo seguiva da diverso tempo. Poi ha aggiunto: “L’Inter è una grande squadra, la migliore in Italia in questo momento, quindi tutti devono avere pazienza affinché Luka si prepari a questo livello, il più alto del mondo”.

Per un ragazzo così giovane, è stata fondamentale anche l’esperienza in prima squadra: “Non solo il talento, anche la sua mentalità è molto importante in questo tipo di situazioni, ma ne ha già passate tante da giocatore della nostra prima squadra“. Infine, a Orazem è stato chiesto anche un paragone per un talento del genere e lui ha risposto: “È al livello dei giocatori più forti in circolazione, direi che ricorda Kevin De Bruyne“.

I tifosi nerazzurri non possono far altro che sperare che sia davvero all’altezza di queste aspettative e di aver centrato davvero il grande colpo che in molti si aspettano.