Telefonata all’Inter dell’agente: arriva al posto di Frattesi

L’agente chiama l’Inter e può proporre il profilo giusto per il dopo Frattesi: si tratterebbe di un grande ritorno in Italia

L’Inter è concentrata sul presente, sul completamento di una rosa già competitiva e che pochi mesi fa ha vinto lo scudetto, ma senza fretta e cercando occasioni utili per regalare a Simone Inzaghi i profili di cui ha bisogno. Ovviamente, al netto di uscite pesanti che potrebbero rimettere tutto in ballo e portare incassi importanti al club, che poi in parte dovrebbero essere reinvestiti.

Negli ultimi tempi, si parla tanto del destino di Davide Frattesi. Le diverse visite dell’agente Beppe Riso nella sede nerazzurra sono servite, tra le altre cose, a manifestare la volontà del ragazzo di giocare di più, nonostante la mezzala si sia detta più volte soddisfatta del suo primo anno a Milano. Si è parlato addirittura di un interesse da parte della Juventus, ma al momento senza alcuna conferma.

È bene ribadirlo: l’Inter non ha in programma uscite importanti nella sessione estiva di mercato, ma se le cose non dovessero cambiare, in futuro Frattesi potrebbe valutare nuove destinazioni e la Beneamata, allo stesso tempo, potrebbe accettare offerte sui 40 milioni di euro, cercando anche un sostituto di primo piano.

Elmas al posto di Frattesi: la strana idea per il 2025

Dopo l’addio al Napoli, Eljif Elmas non è stato più lo stesso. Dopo l’anno magico agli ordini di Luciano Spalletti, in cui è stato un’arma letale a partita in corso, il calciatore non è riuscito a trovare continuità con la maglia del Lipsia, dove non è stato il riferimento a centrocampo che i tedeschi si aspettavano.

Il macedone e il suo entourage si aspettano ben più spazio e se le cose dovessero andare così anche nella prossima stagione, a giugno 2025 gli agenti inizierebbero a proporlo in giro per l’Europa. Tra le principali chiamate ci sarebbero quelle ai prefissi italiani e quindi all’Inter, soprattutto se ci dovesse essere la sensazione che Frattesi possa davvero partire.

Le cifre sarebbero al ribasso rispetto alla cessione del Napoli, si potrebbe scendere sotto i 20 milioni di euro e magari Marotta proverebbe a chiudere l’affare in prestito con diritto di riscatto condizionato. Bisogna ricordare anche che l’Inter lo voleva da tempo, fin dalla sua prima esperienza in Turchia, quando poi ebbero la meglio i partenopei nella corsa al centrocampista. Il suo nome potrebbe tornare utile anche per il post Mkhitaryan.