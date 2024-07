UFFICIALE un altro addio all’Inter: “Tra i più promettenti d’Europa”

Arriva la firma dell’esterno difensivo Zanotti con il Lugano nella massima serie svizzera, era già stato accostato al ritorno su suolo elvetico dopo la parentesi al San Gallo lo scorso anno. Saluta l’Inter a titolo definitivo

Fra i vari movimenti di mercato che l’Inter s’è impegnata di sostenere in queste prime due settimane d’avvio della sessione estiva, la maggior parte ha riguardato la riconferma dei volti prioritari già presenti in rosa e l’accoglimento delle nuove risorse a disposizione di Simone Inzaghi.

Eppure l’operato di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio è sfociato anche sul piazzamento dei giovani di rientro dai prestiti stagionali dell’annata passata, complice la volontà da parte del tecnico di non inserirli nell’organico che disputerà il ritiro pre-campionato sui campetti d’allenamento della Pinetina di Appiano Gentile. Proprio nelle scorse ore è stato infatti completato un altro importante passaggio di casacca dall’Inter società cedente al Lugano, società svizzera da tempo interessata alle prestazioni del giovane terzino destro italiano Mattia Zanotti.

Il calciatore in questione, classe 2003, aveva fatto rientro alla base nerazzurra dopo aver giocato con intensità al San Gallo. L’esperienza in prestito gli ha fruttato un buon seguito soprattutto nel massimo campionato svizzero dove le prime voci di mercato si erano comunque concentrate, tanto da esser accostato in prima battuta anche allo Zurigo. Tutto sembrava effettivamente indicare che il suo futuro sarebbe stato ancora oltralpe, ma non troppo lontano dal suolo della madrepatria.

Zanotti al Lugano con un quadriennale, Da Silva: “Difensore moderno e di personalità”

Ora per Zanotti si apre un’altra importante finestra della sua giovane carriera, visto che l’affare appena concluso in via ufficiale con l’Inter lo tratterà a Lugano per i prossimi quattro anni sulla base di un acquisto a titolo definitivo. Lo si legge all’interno del comunicato diramato dal club bianconero.

Siamo riusciti ad ingaggiare uno dei giocatori migliori dello scorso campionato e uno dei terzini più promettenti dello scenario europeo”, ha raccontato Carlos Da Silva – Chief Sports Officer del Lugano – nell’intervista di presentazione al calciatore in conferenza stampa. “Mattia è un difensore moderno e dotato tecnicamente, ha anche una forte personalità”, ha poi concluso il dirigente mostrando grande soddisfazione per l’affare concluso.