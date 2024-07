Addio all’Inter UFFICIALE: ha rescisso il contratto

L’Inter ha reso ufficiale l’addio con rescissione del contratto: tra i tifosi monta l’incredulità. Ecco cosa sta succedendo.

Un altro pezzo di Inter che va via troppo presto e senza una ragione precisa… L’anno scorso sono andati via a zero Edin Dzeko, Gagliardini e D’Ambrosio (entrambi poi aggregati al Monza) e Dalbert (che si è trasferito all’Internacional). L’Inter ha svincolato anche Brazao, Cordaz, il giovane trequartista Lorenzo Pescherola e il mediano Squizzato. Il club nerazzurro ha anche svincolato il promettente Kevin Zefi, che è passato alla Roma.

L’anno prima a essere liberati gratis come giocatori a contratto scaduto o svincolati furono Ivan Perisic, Alexis Sanchez (il caso più strano, dato che dopo 12 mesi l’Inter lo ha ripreso, dopo avergli firmato un assegno per farlo andar via), Vecino, Arturo Vidal Arturo Vidal (a cui il club ha pagato una buonuscita), Andrea Ranocchia e i giovani Gavioli, Christopher Attys e Matias Fonseca.

Anche quest’anno l’Inter si libererà senza guadagnarci un euro di molti giocatori. Sensi, Cuadrado, Klaassen e Sanchez sono già fuori. Poi, verosimilmente, si svincoleranno altri giovani. Ma intanto è già arrivata la notizia ufficiale di un altro addio: il club ha deciso di porre anticipatamente fine al contratto di una centrocampista.

Parliamo dunque dell’Inter Women. Qualche giorno fa, la società aveva comunicato il trasferimento a titolo definitivo della numero 1 Sara Cetinja alla Lazio. Nella stessa giornata, sempre alla Lazio, era andata Flaminia Simonetti. A fine giugno, si erano già svincolate Agnese Bonfantini, Marta Pandini, Tatiana Bonetti, Frederikke Thogersen e Andrine Tomter. Anche Ajara Njoya, attaccante camurenense, ha rescisso il suo contratto con l’Inter.

Ufficiale un altro addio consensuale: rescisso il contratto

E oggi, 15 luglio, sono arrivati gli annunci di altri due addii. Il primo addio riguarda la centrocampista Anna Catelli, dopo la risoluzione consensuale del contratto. Stessa storia per Alice Regazzoli. E i fan della squadra femminile nerazzurri hanno cominciato a protestare.

Con quali giocatrici scenderà in campo Gianpiero Piovani, nuovo tecnico nerazzurro? Un coach arrivato, guada caso, dopo che l’Inter aveva trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto della precedente allenatrice Rita Guarino.

Sì, non è tutto così tragico… L’Inter ha preso Ivana Andres dal Real Madrid, giocatrice di difesa di grande esperienza, la giovane Wullaert, che a detta di molti è una ragazza molto promettente come attaccante. Poi è arrivata anche la belga Detruyere. E per ora ha confermato Magull, Serturini, Cambriaghi, Csiszar e Karchouni. Ma per competere con le altre squadre bisogna fare di più. L’Inter Women ha faticato moltissimo l’anno scorso e potrebbe faticare maggiormente quest’anno, visto che le concorrenti si sono rinforzate. La Juve Women, per esempio, ha preso una campionessa come Alisha Lehmann, che porterà goal e visibilità alla squadra bianconera.

L’ultima stagione dell’Inter si è conclusa con un dignitoso quarto posto ma senza grosse emozioni. Si potrebbe fare molto di più. Ma la paura di molti tifosi è che la società non abbia la giusta considerazione del calcio femminile. Il che non ha molto senso, dato che è uno dei settori che più sta ottenendo sviluppo negli ultimi anni. E invece tocca assistere a un mezzo esodo.