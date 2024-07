Anche Rabiot a costo zero: la verità sull’Inter, ultim’ora

Il nome di Adrien Rabiot continua ad agitare il calciomercato: tutta la verità sul possibile approdo del francese all’Inter

Il single per eccellenza del calciomercato estivo è Adrien Rabiot. Opaco con la Francia, in scadenza di contratto con la Juventus e con nessun interesse così concreto da arrivare a dama per metà luglio a parametro zero. Il momento del centrocampista non può essere di sicuro dei migliori, soprattutto perché probabilmente non si aspettava neppure lui di arrivare al momento dei raduni estivi dei club senza avere neanche una big pronta a prenderlo.

Non a caso, ‘La Gazzetta dello Sport’ di oggi lo definisce addirittura ‘disperso’ e, di sicuro, sempre più lontano dalla Juve. Massimiliano Allegri ne ha fatto un perno del suo gioco e della manovra offensiva della squadra, l’ha sempre di più avvicinato alla porta e ha mostrato agli occhi del mondo un mediano evoluto, moderno e che può far comodo un po’ a chiunque.

Ora, però, il livornese è andato via e soprattutto la dirigenza non ha intenzione di farsi prendere per il collo da un calciatore, seppur titolarissimo. L’offerta da 7 milioni a stagione è stata rifiutata e ora si fa la conta delle squadre in cui potrebbe finire l’ex PSG, anche perché al suo posto sono arrivati Douglas Luiz e Khephren Thuram, in attesa di Teun Koopmeiners.

Rabiot sempre più lontano dalla Juve: l’Inter non è interessata

Sempre secondo la Rosea, al momento le squadre in lizza sono Real Madrid, Milan, Roma, Liverpool e Galatasaray. È chiaro che avere continuità in Italia, seppur in un’altra realtà, non sarebbe affatto da disdegnare per il francese, che al netto di ingaggio e commissioni potrebbe essere comunque un colpo molto importante per qualsiasi big.

Non per l’Inter, però. I nerazzurri hanno già chiuso da mesi (è arrivata anche l’ufficialità), l’arrivo di Piotr Zielinski e non hanno intenzione di destinare al centrocampo altro budget, già risicato, per l’attuale mercato. Il reparto è a posto così e al massimo si tenterà di portare ad Appiano Gentile un nuovo difensore e un attaccante, per rendere ancora più felice Simone Inzaghi.

Nonostante i rumors che periodicamente hanno accostato Rabiot alla Beneamata, è un affare che non s’ha da fare. Non sarà Juventus, dunque, ma neanche l’Inter e probabilmente è anche giusto così per garantire le giuste rotazioni al tecnico di Piacenza, senza eccessi.