Assist all’Inter per il colpo in Serie A: il grave errore della Juve

L’Inter ha una strategia ben precisa per centrare un colpo sorprendente sul calciomercato: la Juve ha dato un assist in più ai nerazzurri

Il calcio è fatto anche di storie strane, sorprendenti e che incrociano il destino delle maggiori big di Serie A. Una di queste può riguardare direttamente l’Inter, alla ricerca di occasioni importanti e a prezzi non troppo importanti sul calciomercato in entrata. Per capire bene di cosa stiamo parlando, basta analizzare le dinamiche sulla fascia destra.

Denzel Dumfries è sempre più vicino al rinnovo di contratto: vuole restare in nerazzurro e prolungare l’attuale accordo fino al 2025, venendo incontro all’Inter anche a livello di cifre. Il buon Europeo giocato con l’Olanda ha fatto capire ai meneghini che trattenerlo, al netto di maxi offerte dall’estero, può essere una mossa vincente, anche in prospettiva.

Il discorso cambia per Matteo Darmian. Sfruttato soprattutto come laterale a destra nella scorsa stagione, non si può pensare che regga per anni a certi livelli, motivo per cui l’Inter ha già in programma un acquisto in quella zona di campo per il 2025. E c’è già il profilo ideale: stiamo parlando di Michael Kayode. L’esterno in forza alla Fiorentina è giovanissimo, ma ha dimostrato le sue qualità sulla fascia destra, tra spinta, velocità e tempismo in copertura. I margini di crescita sono impressionanti, per cui l’Inter ha tutta l’intenzione di puntarci.

L’Inter punta Kayode: l’assist arriva da Palladino e… dalla Juve

Come riportato da ‘Calciomercato.it’, la pista può diventare sempre più calda nei prossimi mesi, anche perché il calciatore non si muoverà in questa sessione estiva. Ha già rivelato di trovarsi molto bene con Raffaele Palladino, che cercherà di valorizzarlo nel suo sistema di gioco. Il connubio tra allenatore e talento è forte, per cui l’addio sarà rimandato di almeno un anno, anche se il prezzo è destinato a salire (almeno 15-20 milioni di euro).

Non è l’unico fattore da considerare sul futuro del ragazzo. Infatti, c’è una beffa all’orizzonte per la Juve che non in molti hanno considerato. Kayode è uno dei migliori talenti italiani della sua generazione e i bianconeri se lo sono fatti sfuggire sul più bello: come ha raccontato il ragazzo qualche tempo fa, nel 2016 era stato scartato proprio dalla Vecchia Signora. Ora, non solo a livello tecnico ma anche economico, se ne saranno pentiti, soprattutto se farà le fortune dell’Inter.