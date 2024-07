Sprint Ausilio per portarlo all’Inter: via libera di Oaktree

Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato Intr, Ausilio potrebbe chiudere l’affare già in questa settimana

Il quarto colpo dell’Inter, in attesa di un accordo totale con Tessmann per le commissioni, dovrebbe essere un difensore. Nella fattispecie un braccetto di sinistra, ruolo che Inzaghi e la dirigenza hanno scelto di ‘coprire’ dopo il grave infortunio di Buchanan. L’esterno canadese si è fratturato la tibia in allenamento con la sua Nazionale e ne avrà per 4/5 mesi.

Al managament nerazzurro sono stati proposti diversi profili, su tutti Hermoso (già offerto mesi fa…) e Ricardo Rodriguez, ma entrambi non sono più giovanissimi e, in particolare lo spagnolo svincolatosi dall’Atletico Madrid, molto costosi lato ingaggio e commissioni. Oaktree ha bloccato tutto, ‘ordinando’ a Marotta e Ausilio di fare un investimento per un calciatore più giovane.

Il nome su cui l’Inter è pronta ad affondare il colpo non è più misterioso, trattasi infatti di Cabal del Verona. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, Ausilio potrebbe chiudere l’affare già in questa settimana dopo aver incontrato gli agenti del 23enne in quella passata. C’è l’apertura degli scaligeri, con cui i rapporti sono eccellenti, anche a un prestito con obbligo. Nell’operazione potrebbe finire pure una contropartita tecnica, ovvero Kamate della Primavera interista.