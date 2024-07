Super affare a zero, l’Inter pesca in casa Liverpool

Un colpo incredibile che Marotta ha intenzione di concretizzare: dal Liverpool all’Inter, capolavoro a parametro zero

Manca un mese abbondante alla chiusura della sessione estiva di calciomercato ed in casa Inter vi è la consapevolezza che la rosa di Simone Inzaghi, ad oggi, sia già straordinariamente competitiva per brillare sia in Serie A che in Champions League. D’altro canto, Marotta non è solito rimanere con le mani in mano.

E così il presidente ha assicurato tra affari di grande qualità, a costi contenuti. Oltre a Josep Martinez, sono arrivati a zero Piotr Zielinski e Mehdi Taremi che daranno una grossa mano a centrocampo e attacco dei campioni d’Italia in carica.

Si sa come Marotta sia particolarmente orientato verso affari a costi contenuti, spesso e volentieri a zero, che dimostrano di essere perle di una rarità unica. Si pensi a Calhanoglu, scippato addirittura al Milan una volta svincolatosi, e che ora può essere facilmente annoverato nella top 5 dei centrocampisti più forti al mondo. Più recentemente è arrivato Marcus Thuram, un’altra perla che in campo ha saputo in una manciata di gare fare innamorare i tifosi della ‘Beneamata’.

Ma il presidente dell’Inter in questo momento ha in mente un’idea a dir poco pazzesca che potrebbe far sobbalzare i sostenitori dell’Inter. Un clamoroso scenario di mercato che coinvolgerebbe, suo malgrado, il Liverpool. Perché uno dei pilastri dei ‘Reds’ potrebbe decidere di dire addio e accasarsi sulla sponda nerazzurra del Naviglio a parametro zero. Una possibilità che Marotta è pronto a cogliere al volo: lo scenario è semplicemente clamoroso.

Capolavoro a zero: colpo stellare dal Liverpool

Non solo l’estate 2024 ma anche in vista del 2025 Beppe Marotta è concentrato alla ricerca di nomi in grado di rendere ancora più irresistibile la rosa di Simone Inzaghi. Uno in particolare, per la difesa, potrebbe arrivare da Liverpool: un sogno ad occhi aperti per i tifosi dell’Inter.

Sembra rapidamente avvicinarsi la fine della lunga avventura di Virgil van Dijk con la maglia del Liverpool. Quello che sta per cominciare per il centrale olandese sarà il settimo e probabilmente ultimo anno con la maglia dei ‘Reds.’ Il 33enne è in scadenza il 30 giugno 2025 e sembra proprio che da Liverpool non vi sia tutta questa convinzione di rinnovargli il contratto. Anzi. Così il forte difensore, che per anni è stato considerato il migliore al mondo nel suo ruolo, potrebbe presto ascoltare diverse intriganti offerte da numerosi top club europei.

L’Inter sarebbe in primissima fila, consapevole del valore del centrale classe ’91 che farebbe fare il salto di qualità tanto atteso alla retroguardia dei campioni d’Italia in Champions League. Un’opzione viva, vivissima sul taccuino di Beppe Marotta che tra un anno – salvo clamorosi colpi di scena – non rinnoverà gli accordi in scadenza di de Vrij e Acerbi. Da un olandese all’altro, dunque. Intanto van Dijk, nel suo ultimo anno a Liverpool, ha racimolato 48 apparizioni tra campionato e coppe con 4 reti e 2 assist: l’Inter può davvero rappresentare il suo futuro.