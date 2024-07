Clamoroso dalla Francia: Lautaro Martinez è tra i 4 favoriti per il Pallone d’oro

Lautaro Martinez sta vivendo un momento magico tra Inter e Argentina: dalla Francia sono sicuri che sia tra i favoriti assoluti per il Pallone d’oro

L’Inter è ai piedi di Lautaro Martinez, o meglio è lui il leader e il punto di riferimento su cui si basano e si baseranno i successi dei nerazzurri oggi come nel prossimo futuro. La sintonia con il club è totale, negli anni Marotta, Ausilio e Zanetti hanno deciso di puntare forte su di lui al centro dell’attacco e ora hanno raccolto risultati straordinari – anche con l’ultimo rinnovo di contratto.

Nella scorsa stagione, ha segnato a ripetizione diventando di gran lunga il capocannoniere del campionato e fermandosi solo a primavera, quando il risultato ormai era vicinissimo a essere acquisito, quasi fino a essere dato per scontato. Poi è arrivata l’Argentina, una Copa America sentita e prestigiosa, che l’Albiceleste è riuscita a portare a casa in finale contro la Colombia, proprio con la rete del Toro ai tempi supplementari.

Se nel Mondiale in Qatar, i leader tecnici sul campo erano stati ben altri e il calciatore dell’Inter a un certo punto aveva anche perso il posto da titolare in favore di Julian Alvarez, stavolta è stato proprio il nerazzurro l’epicentro attorno a cui far ruotare le fortune della selezione sudamericana. Ha risposto con cinque reti segnate e conquistando anche il titolo di capocannoniere del torneo. L’annata straordinaria vissuta gli vale la candidatura a un titolo molto prestigioso, quello per il Pallone d’Oro.

Dalla Francia sono sicuri: Lautaro Martinez è tra i primi candidati al Pallone d’oro

L’Equipe ha fatto il punto della situazione sulle gerarchie che potrebbero esserci quest’anno per l’assegnazione del più famoso premio individuale al mondo, almeno per quanto riguarda il calcio. In Francia conoscono bene la situazione, visto che è assegnato da France Football e Lautaro Martinez figura tra i favoriti.

Andando nello specifico, secondo il celebre quotidiano, sarebbero quattro i nomi in prima fila: oltre al centravanti dell’Inter, si tratta di Rodri, vincitore di Euro 2024 con la Spagna, e poi di Jude Bellingham e Vinicius Jr, che hanno trascinato il Real Madrid alla vittoria della Champions League.

Fa specie come non ci sia Dani Carvajal che, sì, è un terzino, ma è stato decisivo sia per la Spagna, sia per le Merengues – addirittura in finale contro il Borussia Dortmund. Certo, fa piacere vedere Lautaro nel novero dei migliori in Europa e chissà che l’Inter non possa togliersi la soddisfazione di avere un altro Pallone d’oro in squadra.