Conte beffa Inzaghi: accordo totale e game over Inter

L’accordo sarebbe sempre più vicino: Antonio Conte gongola per il nuovo acquisto e Simone Inzaghi s’incupisce

Il Napoli ci crede e continua a puntare forte su Mario Hermoso. Il difensore mancino è la tessera indispensabile a Conte per poter costruire una difesa a tre dopo gli arrivi di Rafa Marin e di Buongiorno. Lo spagnolo, seguito anche dall’Inter, è disponibile a parametro zero, ma chiede tanto di stipendio. Troppo, secondo i parametri nerazzurri. Il giusto, invece, secondo Conte che ha chiesto a De Laurentiis di fare un ultimo sforzo.

Pare che l’ex Atletico Madrid, potendo scegliere, avrebbe preferito la destinazione nerazzurra. E si era parlato anche della possibilità di un taglio alle pretese di ingaggio pur di risultare più appetibile per la dirigenza interista. Il profilo, che non dispiaceva a Marotta e pareva intrigare Inzaghi, non ha però mai fatto breccia nel cuore di Oaktree. Il fondo americano preferisce infatti che l’Inter investa su nomi giovani e rivendibili.

L’accordo con il Napoli, data l’immobilità nerazzurra, sembra più vicino che mai: Conte aspetta dunque Hermoso al Maradona, felice di aver avuto la meglio su Inzaghi. Sembra infatti che De Laurentiis abbia dato l’ok per alzare la posta a 4 milioni di euro. Ecco perché i partenopei credono che l’acquisto dell’ex Atletico sia quasi fatto. Ci sono in ballo altre proposte, ma gli azzurri sembrano in vantaggio su tutti, almeno fino a questo momento.

Accordo con Conte: Inzaghi perde il braccetto sinistro

Si può quindi davvero parlare di una sconfitta per l’Inter? In realtà, sarebbe scorretto, visto che i nerazzurri non hanno mai fatto dei passi concreti per accordarsi con lo spagnolo. Sembra che Piero Ausilio, in accordo con la proprietà, voglia invece chiudere per Cabal.

Se proprietà e dirigenza non possono sentirsi beffate dal Napoli, lo stesso non può dire Inzaghi, che a quanto pare avrebbe gradito molto poter avere in rosa un difensore esperto e di caratura internazionale come il classe ’95 prodotto del settore giovanile del Real Madrid, con un passato nel Real Valladolid, nell’Espanyol e poi nei Colchoneros.

+++Aggiornamento @sscnapoli+++ Il club ha raggiunto l’accordo con #Hermoso. Il calciatore ha accettato l’offerta triennale con opzione per il quarto anno.

Ora il Napoli deve operare le uscite, in particolare di difensori mancini: diverse squadre su #Natan con richieste di… — Marco Giordano (@MarcoGiordano6) July 15, 2024

Prima ballava un milione e mezzo fra la richiesta dell’entourage di Mario Hermoso e l’offerta di De Laurentiis (il Napoli si era fermato a una proposta di circa 3,5 milioni a stagione a fronte di una richiesta di 5). Ora però il Napoli si è avvicinato alle richieste dello spagnolo proponendo un triennale da 4 milioni più bonus.

Tutti i nomi per la difesa

Sembra che il Cholo Simeone gli abbia parlato bene dell’Inter ma gli abbia anche consigliato di non snobbare il Napoli, dove sotto Antonio Conte tutti sperano di poter fare subito un buon campionato dopo la grande delusione della scorsa stagione. Anche dal punto di vista economico, la squadra azzurra appare come un porto felice: De Laurentiis è un presidente sui generis ma senza debiti e quindi buon pagatore.

Hermoso, per l’Inter, è sempre stato un piano B. E lo spagnolo sapeva di avere davanti Bastoni. Al Napoli, invece, sarebbe titolare intoccabile, visto che nel suo ruolo c’è solo Natan, che è in uscita. Un nuovo difensore dovrebbe comunque arrivare. Oaktree vuole un giovane talento (Leoni della Samp? Cabal del Verona? Bijol dell’Udinese?) e sembra disdegnare i vecchi leoni, come Hermoso, appunto, Kim del Bayern e Ricardo Rodriguez del Torino.

Va aggiunto che l’Inter non cerca un titolare, ma solo un tappabuchi per ovviare fino a gennaio all’infortunio di Buchanan. E il nome ideale potrebbe essere anche un ex canterano come Lorenzo Pirola. Hermoso, a quanto pare, è già del Napoli.