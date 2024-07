Inzaghi ha dato l’ok: l’addio all’Inter è ad un passo

Il calciomercato dell’Inter si infiamma, con mister Inzaghi che ha dato il via libera all’addio: cessione clamorosa alla finestra

In casa Inter è tempo di lavorare in campo per testare la rosa che, tra meno di un mese, esordirà in campionato in casa del Genoa. Simone Inzaghi in attesa di accogliere altri colpi in entrata, avrebbe già dato il via libera ad una cessione davvero pazzesca: può succedere tutto in pochi giorni.

Una rosa già estremamente competitiva quella dei campioni d’Italia in carica che non vogliono fare altro che confermarsi al vertice del calcio italiano. Quest’anno, però, la concorrenza rischia di essere decisamente più spietata. Dal Napoli che ha puntato sul grande ex, Antonio Conte, alla Juventus passando poi per il Milan che non potrà permettersi una nuova annata troppo deludente: il tricolore 2025 andrà sudato, fino all’ultimo. Ecco perché le firme di calciatori di altissimo livello, per giunta a zero, come Mehdi Taremi e Piotr Zielinski potrebbero essere alla lunga determinanti.

Un lavoro certosino quello portato avanti da Beppe Marotta che ha garantito alla sua Inter due tra i calciatori più apprezzati e corteggiati dell’intero panorama europeo. La firma di Josep Martinez tra i pali, poi, garantirà all’occorrenza un degno sostituto di Sommer. Ma non è finita qui…

All’Inter nei prossimi giorni arriverà il sostituto di Tajon Buchanan – Cabal è vicino… – reduce dal gravissimo infortunio alla tibia con il Canada. Occhio pure al centro della difesa dove qualcosa potrebbe ancora muoversi, mentre la questione legata al futuro di Dumfries è in attesa di una ‘schiarita’ ufficiale visto che l’olandese vedrà scadere il suo contratto tra meno di un anno.

🎥 #Inter – I manager di Oaktree e membri del Cda nerazzurro, Alejandro Cano e Katherine Ralph, presenti questo pomeriggio in sede 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/7IQtDzLCPF — Giorgio Musso (@GiokerMusso) July 16, 2024

Subito via dall’Inter: Inzaghi è d’accordo

L’attacco oltre a Mehdi Taremi registrerà con ogni probabilità la partenza di Joaquin Correa che, dopo l’anno in prestito al Marsiglia, continua a non rientrare nelle grazie del tecnico piacentino. Inzaghi, però, non si è fermato qui: perché anche Marko Arnautovic è destinato a dire addio.

Il bomber austriaco ha da tempo deluso, dopo una stagione fatta più di infortuni e acciacchi che di grande giocate all’interno del rettangolo verde. E così, visto che il contratto della punta 35enne scadrà ufficialmente nell’estate 2025, sembra arrivato con poco meno di un anno di anticipo il tempo di salutarsi. Inzaghi avrebbe infatti dato il via libera alla partenza del classe ’89, arrivato un anno fa insieme a Sanchez per rimpolpare l’attacco nerazzurro. Entrambi, alla fine, non faranno parte dell’Inter 2024/25.

Adesso c’è da chiedersi quale sarà la prossima tappa della punta austriaca che è stata accostata, tra le tante ipotesi, anche alla (scartata) idea di trasferirsi in Turchia. Dopo averlo pagato 8 milioni, Marotta si accontenterà di una cifra che non faccia registrare minusvalenza per lasciar partire l’attaccante. Il tempo di Arnautovic all’Inter è quindi ufficiosamente finito, dopo 35 presenze, 7 reti e 2 assist all’attivo.