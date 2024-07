Milan sorpassato, sorride ancora una volta l’Inter: rossoneri beffati

Dopo il trionfo totale della scorsa stagione, con tanto di scudetto vinto proprio nel derby, l’Inter dà un altro dispiacere ai ‘cugini’

Diciamolo chiaramente, tanto è inutile nascondersi: è davvero bello, soprattutto in questo periodo, essere tifosi dell’Inter. Negli ultimi tre anni la squadra nerazzurra ha alzato al cielo la bellezza di sei trofei, compreso il ventesimo scudetto della propria storia. Quello della ‘stella’. Quello arrivato aritmeticamente grazie all’ennesima vittoria nel derby contro i malcapitati rivali cittadini.

La vittoria finale in un campionato sostanzialmente dominato dall’inizio alla fine ha cancellato una volta per tutte quella che da alcuni sostenitori nerazzurri era stata vissuta come una vera e propria onta: lo scudetto del Milan arrivato nel 2022. Quello immediatamente successivo al trionfo dell’Inter di Antonio Conte, che nel 2021 conquistò il prestigioso alloro al suo secondo anno alla guida del club meneghino.

Giova ricordare che nonostante l’amarezza per una vittoria sfumata due anni fa nella maledetta notte infrasettimanale di Bologna, il club di Viale della Liberazione aveva comunque continuato ad accumulare trofei in successione.

Dalle Coppe Italia alle Supercoppe, per non parlare della prestigiosa finale di Champions League raggiunta grazie al doppio derby europeo dominato in lungo e in largo, i tifosi dell’Inter hanno avuto di che gioire. I numeri parlano chiaro: sono sempre più numerosi i sostenitori della Beneamata.

Inter, regina di Milano e non solo: c’è il dato ufficiale

Si è sempre detto, e forse l’assunto è valido anche per le tifoserie delle altre squadre, che ‘interisti si nasce’. Una frase certamente condivisibile se ci si riferisce alla passione che ogni piccolo bambino inizia a coltivare in tenera età. Interisti però lo si può anche diventare, riferendosi ovviamente alle nuove leve che si approcciano con curiosità alle gesta dei grandi campioni sul terreno di gioco. E in questo campo, quello del fascino direttamente provocato dai trofei vinti, i nerazzurri spadroneggiano.

Secondo quanto riportato dal portale InterHub, che cita fonti ufficiali, “L’Inter è la seconda squadra più tifata d’Italia: il club nerazzurro può vantare 4 milioni di tifosi, con un incremento negli ultimi anni del 2,5%, che significa sorpasso sul Milan terzo. I rossoneri registrano un forte calo, -5,4%, fermandosi a 3,9 milioni di tifosi in Italia. Prima resta la Juventus con 7,9 milioni di tifosi“.

Insomma, se è vero che vincere aiuta a vincere, primeggiare significa anche attirare a sé l’ammirazione dei giovani appassionati, che saranno il futuro motore della passione nerazzurra nei decenni a venire…