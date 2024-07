Ufficialità in arrivo: il bomber lascia l’Inter

Non solo Sanchez e Correa: l’Inter si prepara a salutare un altro attaccante, che lascia il club per tornare in cadetteria

Terzo, perché più piccolo, di tre fratelli cooptati con lungimiranza dal club nerazzurro, il giovanissimo centravanti ha vissuto, proprio sul finale della scorsa stagione, il suo momento di gloria. Grazie al suo gol, il terzo di un’annata vissuta pericolosamente dal club appena retrocesso in Serie B, la formazione ligure ha potuto agguantare una salvezza che fino a poche settimane prima pareva ormai un miraggio.

Ce l’hanno nel sangue, il gol, gli Esposito. Prima – parliamo in ordine di apparizione nei campionati professionistici – Sebastiano, ex enfant prodige del calcio italiano, che sotto la gestione Conte si tolse anche la soddisfazione di segnare per la maglia nerazzurra in Serie A.

Poi Salvatore, il primogenito di casa, centrocampista di quantità e qualità, col vizio del gol e della giocata decisiva per i compagni. E infine lui, Francesco Pio, per molti il più talentuoso dei tre, l’attaccante classe 2005 che nello scorso campionato ha militato in prestito nei bianconeri di Liguria.

Rientrato alla base dopo il trasferimento temporaneo allo Spezia, il baby talento ha ricevuto diverse proposte per la prossima annata. L’Inter non ha alcuna intenzione di cedere a titolo definitivo il giocatore, ma è disposta a trattare per un altro prestito, forte di un contratto che comunque scade nel 2027. Detto fatto, Francesco Pio è pronto a tornare laddove ha già lasciato un dolcissimo ricordo.

Saluta la Pinetina e torna allo Spezia: tutto fatto per Esposito

Dopo la grande paura per una retrocessione che avrebbe forse irrimediabilmente compromesso le ambizioni del club, lo Spezia è pronto a ripartire con serie intenzioni di promozione in Serie A. Un massimo campionato disputato con ottimi frutti fino alla stagione 2022/23, quella della discesa in cadetteria.

Il prossimo anno la concorrenza per uno dei tre posti-promozione sarà, al solito, molto agguerrita. C’è la rivale Sampdoria, che ha fallito il ritorno in A a causa di una partenza ad handicap nelle prime giornate.

Ci sono l’ambizioso Palermo e le tre retrocesse della Serie A, ciascuna con delle proprietà che potranno allestire senza troppi problemi delle rose competitive per la salita nel massimo palcoscenico.

Lo Spezia riparte da Francesco Pio, eroe nell’ultima decisiva giornata di regular season contro il Venezia, per un nuovo matrimonio che durerà fino al 2025 e che includerà un bonus (ancora da stabilire) legato alle presenze del bomber in erba.