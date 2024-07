Un altro addio all’Inter: rescissione del contratto

Dopo Catelli termina anche l’avventura della calciatrice Regazzoli con l’Inter, lo ha comunicato la diramazione dell’Inter Women a mezzo di una nota ufficiale

L’evoluzione del calcio nerazzurro nel circuito internazionale ha aperto un ciclo di successi davvero importante, a tal punto che non soltanto per meriti sportivi ma anche al di là dei confini del marketing il brand dell’Inter ha raggiunto risultati mai visti prima d’ora.

Di pari passo a questo forte slancio, il club ha voluto investire moltissimo anche sul settore femminile. Il distaccamento Inter Women è nato relativamente da poco e si è insinuato fra le pretendenti al titolo soltanto di recente, anche se prima della convenzione ufficiale la formazione nerazzurra era già presente nel giro di un calcio femminile in continua espansione.

Oggi si punta a migliorare l’organigramma societario e le risorse in campo sotto tutti gli aspetti, investendo risorse soprattutto su calciatrici che hanno già impresso il proprio nome in giro per l’Europa nell’arco degli ultimi anni. Chiaro è che questa nuova politica ammette necessariamente un rinfrescamento nei vari reparti e buona parte delle vecchie glorie dell’Inter Women sono state chiamate a salutare la formazione nerazzurra.

Inter Women, dopo Catelli saluta anche Ragazzoli

Fra gli annunci diramati in via ufficiale dal club negli ultimi tempi non ci sono stati soltanto quelli relativi agli addii di Sara Cetinja e Agnese Bonfantini (attaccante della Nazionale Italiana, ndr) ma anche quello di Anna Catelli, centrocampista ventiduenne cresciuta nell’Inter e rilanciata dalla ex allenatrice Rita Guarino. A questi nomi si aggiunge anche quello di Alice Regazzoli.

La calciatrice, anch’ella protagonista della cavalcata nerazzurra dalla Serie B alla Serie A e fresca dell’esperienza in prestito al Como, ha infatti lasciato l’Inter in giornata a mezzo di una risoluzione consensuale del contratto.