Addio a zero: i tifosi dell’Inter stentano a crederci

Una possibilità clamorosa si fa largo per il calciomercato nerazzurro: il big è davvero pronto a salutare a zero l’Inter

Una base solida c’era già, ma con le ultime operazioni portate avanti da Beppe Marotta l’Inter può davvero puntare a vincere tutto nell’imminente nuova stagione. Ed in attesa di nuovi acquisti, si fa strada una clamorosa ipotesi per quel che concerne le uscite: l’addio del big non è mai stato tanto vicino.

Zielinski, Taremi e Josep Martinez. Se il buongiorno si vede dal mattino, allora i tifosi dell’Inter possono sperare in un’altra stagione fatta di enormi soddisfazioni. La dirigenza di Viale della Liberazione sta studiando le prossime mosse, da mettere a segno nel mese abbondante a disposizione prima della chiusura del calciomercato estivo.

Il sostituto di Buchanan resta un’assoluta priorità così come l’attacco, dove dopo Sanchez e probabilmente Correa, anche Marko Arnautovic parrebbe destinato a fare le valigie e ad allontanarsi da Milano.

In difesa andrà compreso se vi saranno i margini per un colpo al centro della retroguardia, apparsa comunque irresistibile nell’ultima stagione di Serie A. Occhio, però, perché nel mercato nerazzurro non è tutto oro ciò che luccica. Si fa strada un addio che lascerebbe di stucco i tifosi della ‘Beneamata’.

Via dall’Inter gratis: il big spaventa i tifosi

Negli ultimi anni, con la maglia nerazzurra come seconda pelle, ha dimostrato di essere uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Ed è per tale ragione che in casa Inter c’è apprensione per la possibilità che Denzel Dumfries molto presto possa dire addio ai campioni d’Italia in carica.

L’olandese è al centro di un tira e molla fastidioso per quel che concerne il rinnovo di contratto con la ‘Beneamata’. Il talento ex PSV è sotto contratto fino al 30 giugno 2025 e pare proprio che la possibilità di un addio a zero alla squadra allenata di Simone Inzaghi sia un’opzione decisamente probabile.

Non escluso il rinnovo anche se dopo i tanti incontri per trattenere l’esterno, ancora non si è arrivati alla fumata bianca. Si è parlato di un possibile accordo di quattro anni con l’entourage del calciatore, fino all’estate 2028, rimasto per ora solo una possibilità.

Di proposte importanti al momento l’Inter non ne ha ricevute e con l’infortunio di Buchanan su quella fascia, pare proprio che Dumfries possa ritrovarsi a rimanere ancora un anno a Milano con il rischio di liberarsi a parametro zero in caso di mancato accordo per il prolungamento. Il giocatore non ha mai nascosto il suo legame coi nerazzurri e vorrebbe restare. Ma tra il dire ed il fare, ci sono di mezzo importanti distanze economiche tra domanda e offerta.

L’Inter punta ad un ritocco sui 4 milioni, il terzino ne chiede, o meglio chiedeva 5: ballerebbe quindi un milione o poco meno. Ci si potrà lavorare su, magari a metà strada (4,2-4,5 milioni) anche se l’esito positivo e la relativa firma dell’olandese è tutt’altro che scontata.