Lascia l’Inter per trasferirsi in Francia, firma da 8 milioni

Prima settimana di preparazione pre campionato per l’Inter. Intanto, per i nerazzurri si avvicina un’altra cessione

Primi giorni di lavoro ad alta intensità per l’Inter ad Appiano Gentile. Inzaghi ha programmato una serie di doppie sedute in vista del debutto stagionale contro il Lugano, avversario della prima amichevole pre campionato che si disputerà proprio nel centro sportivo nerazzurro.

L’Inter la affronterà con molte assenze, quelle dei nazionali impegnati tra Euro 2024 e Copa America. I primi rientri ci saranno già nei prossimi giorni. Il primo ad arrivare sarà Piotr Zielinski, ultimo dei nuovi acquisti dell’Inter ad unirsi ai nuovi compagni dopo Taremi e Martinez, quest’ultimi già a disposizione di Inzaghi.

Amichevoli estive che potrebbero essere l’occasione giusta per alcuni calciatori per mettersi in mostra con l’obiettivo di ottenere una conferma oppure alimentare l’interesse di possibili pretendenti sul mercato. E’ questo il caso di Martin Satriano, attaccante tornato in nerazzurro dal prestito al Brest che l’Inter vorrebbe cedere, stavolta a titolo definitivo, per una cifra importante.

Inter, possibile la cessione di Satriano: ecco dove può andare

Con le concomitante assenze di Lautaro Martinez, Thuram e Arnautovic, Satriano potrebbe avere molti minuti a disposizione nelle prime amichevoli estive dell’Inter contro il Lugano, la Pergolettese (altro avversario che i nerazzurri affronteranno ad Appiano) e Las Palmas, proprio nei giorni in cui potrebbe decidersi il suo futuro

L’arrivo di Taremi (che numericamente va a sostituire Sanchez) preclude, di fatto, spazio e possibilità di permanenza all’attaccante uruguaiano, cui le pretendenti non mancano. Svanita la possibilità di andare al Genoa come possibile contropartita nell’affare Martinez, Satriano potrebbe tornare proprio al Brest.

La volontà del giocatore e del club transalpino coincidono. Resta da convincere l’Inter che parte da una valutazione di 10 milioni per l’attaccante, cifra ritenuta eccessiva dal Brest che chiede uno sconto, fino a 7-8 milioni, per concludere il trasferimento a titolo definitivo.

Nonostante i sondaggi di Stoccarda e Valencia, l’uruguaiano vuole tornare nel club con cui ha disputato una buona stagione con 33 presenze totali e 4 gol. Un’annata memorabile per il Brest che ha concluso il campionato di Ligue 1 al terzo posto, guadagnandosi la prima storica qualificazione alla Champions League, motivo in più che spinge Satriano a puntare ancora sulla squadra allenata da Eric Roy.

Arrivato all’Inter nel 2021 dal Nacional Montevideo, Satriano è stato ceduto per tre volte in prestito nelle ultime tre stagioni, due volte al Brest e una all’Empoli. Stavolta le strade dell’Inter e del centravanti potrebbero separarsi definitivamente. Con la giusta offerta, i nerazzurri non esisterebbero a lasciarlo partire.