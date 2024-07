“Scudetto alla Juve”, terribile notizia in casa Inter: tifosi al tappeto

Una notizia che ha scosso il popolo nerazzurro è arrivato nelle scorse ore: tifosi spiazzati, Scudetto alla Juventus

Il campionato non è ancora cominciato ma la sfida al dominio dell’Inter sembra aver trovato già le prime scintille. Le rivali dei nerazzurri, che nella passata stagione hanno portato a casa la seconda stella, sono più agguerrite che mai. Dal Milan di Morata e Fonseca al Napoli dell’ex Conte, passando però soprattutto dalla Juventus.

Nella scorsa Serie A per più di metà stagione i bianconeri guidati da Massimiliano Allegri hanno decisamente messo paura alla ‘Beneamata’. Una Juventus che, senza impegni europei, è riuscita a tener testa alla corazzata nerazzurra per lungo tempo. Poi il crollo, fisico e mentale, con una carenza di seconde linee che si è fatta sentire e che ha consegnato di fatto lo Scudetto nelle mani di Simone Inzaghi. Una rivalità che troverà molto presto benzina per ardere anche nei prossimi mesi, quando Juventus ed Inter saranno tra le sicure protagoniste della Serie A 2024/25.

Il calciomercato, in tal senso, ha già espresso come bianconeri e nerazzurri siano ora più che mai attrezzatissimi per puntare allo Scudetto ma anche ad arrivare fino in fondo in Champions League. Martinez, Zielinski e Taremi per l’Inter; Douglas Luiz, Thuram e Di Gregorio per la società piemontese. Un testa a testa entusiasmante anche se uno dei grandi ex nelle scorse ore ha rivelato un dettaglio che potrebbe stravolgere tutto. E così l’ex bomber ha di fatto spaventato i tifosi dell’Inter: il tricolore a tinte bianconere è dietro l’angolo.

Juve campione d’Italia: tifosi dell’Inter increduli

Si è ritirato dal calcio giocato poco più di un anno fa ma l’interesse per il nostro calcio è rimasto vivissimo. Fernando Llorente ha deciso di sbilanciarsi sulla prossima lotta Scudetto, lasciando di fatto preoccupati i tifosi dell’Inter e facendo gioire quelli della Juventus.

Juventus, Napoli e Udinese in Serie A: il ritorno nella sua Spagna e il ritiro. Llorente però è decisamente convinto su chi si porterà a casa il tricolore il prossimo maggio: “Chi vince lo Scudetto? Io dico la Juventus, deve cominciare a stare lassù. O anche il Napoli che giocherà solo il campionato”. Il 39enne iberico ha, in principio, snobbato le milanesi. Soprattutto la squadra di Inzaghi reduce da un’annata meravigliosa nel quale ha distrutto ogni tipo di concorrenza. “È ovvio che vi siano anche Inter e Milan tra le mie favorite. Queste quattro possono fare il vuoto”, ha detto Llorente in una recente intervista a ‘Il Corriere dello Sport’.

L’Inter, pur essendosi attrezzata ulteriormente nelle prime settimane del mercato estivo, dovrà quindi cominciare seriamente a temere le rivali che hanno fatto altrettanto. “Napoli-Conte? Un mix bellissimo, sarà subito in sintonia coi napoletani”, ha detto sull’ex allenatore dell’Inter. La via, dunque, è tracciata: la Juventus stavolta può davvero pensare di intimidire l’Inter e riportare a Torino uno Scudetto che manca da tanti, troppi anni.