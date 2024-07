Cabal e non solo: doppio ‘scippo’ Juve all’Inter

La Juventus prepara un altro ‘scippo’ all’Inter. I bianconeri sono pronti allo sprint per ‘bruciare’ la concorrenza e piazzare il colpo

Dopo aver ‘soffiato’ Cabal all’Inter, la Juventus è pronta a beffare ancora una volta i nerazzurri in questo calciomercato. Giuntoli negli ultimi giorni sembra aver dato una accelerata convinta alle entrate bianconere e nei prossimi giorni la Vecchia Signora potrebbe ufficializzare altri colpi.

Le idee e gli obiettivi in casa bianconera sono ben chiari ed ora la dirigenza è al lavoro per stringere e anticipare la folta concorrenza presente sui giocatori. Con Cabal il traguardo è stato raggiunto, ma Giuntoli non ha intenzione di fermarsi qui. Non è da escludere che nei prossimi giorni il ds bianconero possa dare una nuova accelerata ad un colpo per anticipare l’Inter e regalarlo a Thiago Motta in vista della prossima stagione.

Calciomercato Inter, la Juve accelera: Marotta beffato?

Il duello Inter-Juventus condizionerà questo calciomercato. La decisione dei bianconeri di accelerare e chiudere su Cabal potrebbe portare i nerazzurri a reagire nell’immediato. Compito non semplice considerando le difficoltà che ci sono nelle uscite e questo sembra rappresentare un vantaggio non sicuramente di poco conto per i rivali torinesi.

La Juventus potrebbe sfruttare questa situazione per soffiare anche Gudmundsson all’Inter. L’attaccante del Genoa piace molto ai bianconeri viste le sue capacità di ricoprire più ruoli. Secondo quanto riferito da Tuttosport, l’idea è quella di offrire un prestito oneroso al Grifone per strappare il sì del club ligure e il giocatore alla concorrenza. Non sarà semplice considerando che i rossoblu vorrebbero guadagnare una cifra importante, ma alla fine la volontà del calciatore in una situazione simile potrebbe avere un peso sicuramente non indifferente.

E l’Inter? I nerazzurri non hanno assolutamente mollato la pista che porta all’islandese. L’ultima idea, stando all’edizione odierna del Corriere dello Sport, è quella di un prestito oneroso (anche 10 milioni di euro) con diritto di riscatto. Il problema, però, è sempre il solito: l’arrivo dell’attaccante è legato a due uscite nel reparto offensivo e al momento queste non ci sono.

Marotta da tempo sta lavorando per piazzare Correa e Arnautovic. Cessioni che darebbero il via libera ad un eventuale arrivo di Gudmundsson. Al momento, però, è tutto bloccato e questo apre la strada all’inserimento di altri club. E la Juventus potrebbe decidere di sfruttare l’occasione per regalarsi un colpo importante oltre che soffiare un giocatore ad una diretta rivale per lo Scudetto.