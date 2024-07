Correa resta in Serie A: scambio secco col terzino

Il mercato in uscita dell’Inter è pronto ad entrare nel vivo. Correa potrebbe restare in Serie A tramite uno scambio secco con il terzino.

Chiusi i primi tre colpi e in attesa di definire Tessmann e Cabal, l’Inter inizia a concentrarsi sulle uscite. La rosa a disposizione di Inzaghi deve essere sfoltita e sono diversi gli esuberi presenti. Marotta nei prossimi giorni proverà a chiudere alcune trattative per consentire ai giocatori di andare a trovare maggiore spazio altrove.

Tra i calciatori con la valigia pronta c’è anche Joaquin Correa. L’argentino, rientrato dal prestito al Marsiglia, non rientra più nei piani di Inzaghi. Nei giorni scorsi si è parlato molto di un suo possibile passaggio all’AEK Atene, ma la soluzione greca non convince assolutamente l’attaccante.

L’ex Lazio, stando alle ultime indiscrezioni, vorrebbe restare in Italia e in queste ore sta prendendo piede l’ipotesi di uno scambio secco con il terzino. Ragionamenti in corso e riserve che saranno sciolte in davvero poco tempo.

Calciomercato Inter, Correa resta in Italia: si chiude con uno scambio

I prossimi si preannunciano giorni decisivi per il futuro di Correa. Da una parte c’è il forte pressing di Almeyda che lo vorrebbe all’AEK Atene, dall’altra la volontà del calciatore di proseguire la sua avventura in Italia. E proprio in queste ultime ore ha ripreso quota una ipotesi molto interessante per l’argentino e allo stesso tempo per i nerazzurri.

Il Monza sembra essere ritornato con forza sul calciatore. La squadra brianzola da tempo è sulle tracce dell’argentino ed ora Galliani vorrebbe chiudere per regalarlo a Nesta. Una soluzione che potrebbe essere ideale per lo stesso attaccante, voglioso di continuare a giocare in Serie A. Ora la palla passa in mano alle due società, chiamate a trovare un accordo e subito dopo si potranno definire i dettagli tra l’ex Lazio e il club lombardo.

Da parte dei nerazzurri la richiesta per lasciar partire Correa si aggira sempre intorno ai 3/4 milioni di euro. Ma attenzione alla possibilità di uno scambio secco sempre a titolo definitivo. I brianzoli, infatti, potrebbero mettere sul piatto l’ex Crotone Pedro Pereira.

L’esterno destro potrebbe un’occasione considerando sia l’infortunio di Buchanan che il rinnovo ancora non arrivato (anche se l’accordo è vicino) di Dumfries. Ragionamenti in corso e decisioni che saranno prese nel giro di davvero pochi giorni. Correa è un’idea per il Monza e presto il tutto si potrebbe trasformare in una trattativa reale.