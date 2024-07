Dall’Inter al Milan: bomba Rabiot, decisione presa

Adrien Rabiot ha deciso il suo futuro dopo settimane di incertezza e un rinnovo di contratto con la Juve in bilico: dall’Inter al Milan, non ci sono più dubbi

Uno dei casi che, più degli altri, sta animando l’estate sul calciomercato è sicuramente quello di Adrien Rabiot. Il centrocampista è ora svincolato dalla Juve dopo che il suo contratto è scaduto il 30 giugno 2024, mentre lui era impegnato con la sua Francia a Euro 2024 – i transalpini sono arrivati fino alla semifinale prima di essere eliminati dalla Spagna.

La mezzala ha dimostrato il suo valore negli ultimi anni in bianconero, ma dopo l’accordo ponte della scorsa stagione, la sua posizione era fortemente in bilico fin da settembre scorso e con vari interessi dall’Italia e dall’estero all’orizzonte. La Juve comunque si è sempre professata molto contenta di lui, titolarissimo assoluto e capace di andare in gol con grande continuità agli ordini di Massimiliano Allegri.

Anche con l’arrivo di Thiago Motta, i piemontesi avrebbero voluto trattenerlo, tanto da mettere sul piatto un ricco biennale da 7,5 milioni a stagione. Il nuovo allenatore lo conosce bene: hanno giocato insieme al PSG, sa bene cosa può dare e l’avrebbe voluto con sé nella sua nuova avventura, ma non andrà così.

Rabiot lascia la Juve: dall’Inter al Milan, chi lo vuole

Oggi alle ore 14 è fissata la conferenza per la presentazione di Motta e, proprio in quell’occasione, Cristiano Giuntoli annuncerà che non è stato trovato l’accordo con Rabiot e che il francese è libero di accordarsi con un altro club. Sicuramente è una perdita importante per la Juve, che intanto ha investito su Douglas Luiz, Thuram e sta cercando anche di portare a Torino Koopmeiners.

Ma Rabiot dove andrà a questo punto? Si è parlato tanto di Inter, ma i nerazzurri hanno altre priorità sul calciomercato. Con l’arrivo di Zielinski, tutte le caselle sono coperte per la prossima stagione e la società non vede la necessità di appesantire il bilancio con un calciatore che sarebbe di troppo.

Occhio, dunque, al Napoli e al Milan: piace molto a Conte e i rossoneri sono alla ricerca proprio di un calciatore con le sue caratteristiche. E poi c’è il Real Madrid, che di sicuro lo attrae più ogni altro club e vuole una mezzala con cui ampliare la rosa a disposizione di Carlo Ancelotti. Nei prossimi giorni, si saprà di più, ma intanto la certezza è che il francese non resterà alla Juve, ormai la decisione è presa.