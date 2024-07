Mani tra i capelli per Inzaghi, sembrava fatta ma salta tutto

Oltre a Cabal può sfumare un altro possibile rinforzo per l’Inter. Decisivo l’inserimento di un club di Serie A

Prima stagionale con vittoria per l’Inter di Inzaghi che ha superato per 3-2 il Lugano nell’amichevole disputata ad Appiano Gentile. In gol Correa e Taremi, autore di una doppietta al suo esordio in nerazzurro.

Mentre i nerazzurri erano impegnati nel match contro gli svizzeri, non sono arrivate buone notizie dal mercato per l’Inter. La trattativa per portare il difensore Cabal in nerazzurro dal Verona è infatti sfumata a causa dell’inserimento della Juventus. Decisivo il blitz di Giuntoli che, su richiesta di Thiago Motta, è riuscito a strappare il sì del difensore colombiano. Al Verona dovrebbero andare 12 milioni. Cabal ha già svolto le visite mediche con la Juventus al JMedical.

Inter, dunque, costretta a cambiare obiettivo per rinforzare la difesa. Vedremo se la dirigenza nerazzurra ripiegherà su Ricardo Rodriguez (ancora svincolato) o Hermoso, per il quale pare ci sia stato anche un inserimento del Milan dopo il viaggio a Madrid di Giorgio Furlani per chiudere l’affare Morata.

Inter, può svanire un altro rinforzo: inserimento del Torino

Svanito Cabal, rischia di complicarsi e non poco anche la trattativa che potrebbe portare Tanner Tessman in nerazzurro. Sembra tutto fatto per l’approdo del centrocampista statunitense per il quale Piero Ausilio aveva raggiunto un’intesa con il Venezia per circa 7 milioni con un quinquennale già pronto per il calciatore.

Nei piani dell’Inter, Tessman sarebbe stato girato in prestito la prossima stagione. L’affare, tuttavia, potrebbe complicarsi. La mancata chiusura da parte dei nerazzurri ha favorito l’inserimento di altri club interessati alle prestazioni del centrocampista, protagonista assoluto della promozione del Venezia in Serie A.

Tra questi c’è anche il Torino. Tessman è infatti una richiesta del nuovo allenatore dei granata, Vanoli, tecnico del Venezia nella scorsa stagione in Serie B. Decisiva per il possibile affondo del Torino è l’imminente cessione di Ilic allo Zenit San Pietroburgo per 22 milioni di euro. Il d.s. Vagnati potrebbe utilizzare una parte di questa cifra proprio per superare i 7 milioni offerti dall’Inter al Venezia per Tessman.

Venezia che si è già rassegnato, dal canto suo, alla partenza di uno dei suoi migliori calciatori. Lo ha confermato il nuovo allenatore Eusebio Di Francesco che si è così espresso sull’addio di Tessman: “Credo sia difficile da sostituire. Sarà importante non sbagliare quell’acquisto. Un pò si dovrà avvicinare ma i copia incolla non ci interessano.” Quale sarà dunque la prossima squadra del centrocampista americano ? L’impressione è che lo scopriremo prestissimo.