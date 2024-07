Nuovo colpo soffiato al Milan, nuovo capolavoro Inter

Beppe Marotta si prepara a beffare nuovamente il Milan con un colpo da sogno: sorpasso Inter, gioiello ad un passo

Le questioni di campo nell’ultimo anno hanno visto vincere a mani basse l’Inter. Ma adesso la società campione d’Italia in carica sembra volersi avvicinare a battere ancora una volta i cugini rossoneri con un colpo pazzesco. Il Milan rischia di finire alle corde: il piano di Beppe Marotta è definito.

Una delle situazioni di mercato che accomunano Inter e Milan riguardano la corsia laterale di destra. Recentemente i nerazzurri hanno perso Tajon Buchanan per un grave infortunio patito, in allenamento, con la nazionale canadese. La frattura della tibia terrà l’ex Club Brugge fuori da giochi per almeno 4 mesi: ecco perché la priorità di Marotta potrebbe riguardare anche la ricerca di un laterale affidabile e di talento.

Il Milan d’altro canto sta lavorando a diversi profili sulla fascia destra, visto che Calabria non convince più appieno e Fonseca attende un rinforzo di spessore in quella zona del campo. Al di là di Emerson Royal c’è un nome sul quale la dirigenza di Via Aldo Rossi potrebbe mettere gli occhi. Ma la pista in questione, in un batter d’occhio, potrebbe tramutarsi in un incubo per il ‘Diavolo’.

Ma quale Milan: ennesimo scippo di Marotta

Solo un anno fa Davide Frattesi e Marcus Thuram erano due obiettivi del nuovo Milan ‘guidato’ dall’algoritmo, dopo il benservito a Paolo Maldini. Alla fine, però, sia il centrocampista azzurro che il figlio d’arte hanno scelto l’Inter. E così la storia può ripetersi nuovamente.

Lutsharel Geertruida è un laterale olandese che sia con il Feyenoord sia con la sua nazionale ha saputo mettere in mostra le sue grandi doti di corsa. In scadenza il 30 giugno 2025, è un’occasione ghiotta tanto per il Milan quanto per l’Inter. Geertruida sarebbe l’opzione ideale per potenziare la rosa di Simone Inzaghi, specie in caso di addio di Dumfries (oggi molto meno scontato…). Con buona pace del Milan, a questo punto, Marotta è deciso a pianificare l’ennesimo dolorosissimo sorpasso ai danni della dirigenza di Via Aldo Rossi.

I discorsi per il 23enne di Rotterdam potrebbe presto finire per intensificarsi, visto il talento dell’olandese ormai noto alle grandi d’Europa. Nel suo ultimo anno al Feyenoord, tra campionato e coppe ha segnato ben 9 reti in 47 presenze con ben 5 assist vincenti all’attivo. Numeri che sembrano aver convinto Marotta a puntare con forza su di lui: Geertruida è il prescelto per rimpiazzare Dumfries.