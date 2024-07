Da Torino all’Inter, un Top cambia maglia: 15 milioni più bonus

La società meneghina torna con decisione su un obiettivo già messo in agenda 12 mesi fa: l’offerta fa riflettere il patron granata Cairo

Giusto un anno fa, di questi tempi, l’Inter salutava ufficialmente Milan Skriniar, il difensore slovacco già colonna della difesa ai tempi di Antonio Conte, che si accasava al PSG dopo il pre-contratto firmato già a febbraio del 2023 grazie al suo status di free agent.

Nella preoccupazione che perdere un pilastro come l’ex Samp potesse nuocere alla stabilità difensiva di una squadra che, nei primi mesi della stagione precedente, aveva per la prima volta mostrato delle lacune in tal senso, Beppe Marotta si mise a caccia di un degno sostituto.

Sfumato, l’anno prima, Gleison Bremer, accasatosi alla Juve dopo il blitz vincente dei bianconeri, il bacino di riferimento restava sempre il club granata. Due i profili adocchiati con interesse dall’abile dirigente nerazzurro: Alessandro Buongiorno e Peer Schuurs.

Il patron del Toro Urbano Cairo resistette però agli assalti delle varie società affacciatesi sui due titolarissimi del tecnico Ivan Juric: tutto rimandato dunque all’anno successivo, con il gioiello del vivaio che poi si sarebbe accasato (non senza un tentativo last minute dell’Inter) al nuovo Napoli di Conte.

Diverso il discorso riguardante il gigante olandese, sfortunato protagonista di un gravissimo infortunio occorso, coincidenza delle coincidenze, nel match di campionato contro l’Inter dello scorso 21 ottobre.

Schuurs, l’Inter ci riprova? Possibile assalto da 15 milioni e più

‘Torsione innaturale del ginocchio sinistro con rottura del legamento crociato dello stesso‘: questa l’impietosa diagnosi rilasciata sul calciatore, uscito dal campo in lacrime nel corso di una gara che vide i nerazzurri espugnare lo ‘Stadio Olimpico Grande Torino’ per 0-3. Operato qualche giorno dopo, il 27 ottobre, Schuurs iniziò un lungo periodo riabilitativo che però non gli consentì – come del resto era stato già annunciato nei giorni immediatamente successivi all’infortunio – di rientrare in tempo per le ultime partite della stagione 2023/24.

A distanza di quasi 9 mesi dallo stop, il difensore oranje è tornato a disposizione del nuovo tecnico dei granata Paolo Vanoli. Nessuno ha però dimenticato il suo valore, tanto meno l’Inter. Che, nonostante ci sia qualche legittimo punto interrogativo sull’integrità fisica del giocatore, è tornata con decisione su Schuurs.

A fronte di un valore di mercato nominale che si aggirava, prima dell’infortunio, sui 25 milioni di euro, il club meneghino sarebbe disposto a presentare un’offerta pari a 15 milioni più bonus. Dopo aver salutato il gioiello Buongiorno, difficilmente Cairo si priverà anche dell’olandese prima dell’inizio della nuova stagione. La proposta nerazzurra potrebbe però verosimilmente allettare l’ex Ajax, che sarebbe quanto meno la prima riserva di Inzaghi in caso di necessità.

Considerazione finale non di poco conto: secondo gli accordi presi nel 2022 tra i Lanceri e i granata, all’Ajax spettano altri 2,3 milioni fino ad un massimo di 11,3 milioni di euro e il 15% della futura rivendita del calciatore. Un aspetto da tenere in conto prima di formulare la giusta offerta al Torino…