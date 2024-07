È fatta, annuncio UFFICIALE: Habemus Bomber

Ufficiale il passaggio in prestito dall’Inter del centravanti Francesco Pio Esposito per il secondo mandato allo Spezia, il club celebra l’annuncio in un modo piuttosto particolare

Mossa dopo mossa l’Inter si avvicina sempre più al momento in cui potrà dire di aver chiuso anche l’ultima delle operazione in uscita di questa sessione estiva di mercato.

Buona parte di quelle in programma sono state effettuate con esito positivo verso i club dimostratisi all’altezza di prelevare i giovani talenti ancora bisognosi di fare esperienza altrove e con altrettanta celerità altre squadre di categoria si sono avvicinate ai rispettivi obiettivi nerazzurri, non ultimo lo Spezia. Il club ligure ha infatti messo nuovamente gli occhi su uno dei promotori della passata stagione sportiva in Serie B, ancora ancorato per contratto all’Inter di Simone Inzaghi.

I discorsi sono andati avanti quel tanto che è bastato a confermare la volontà da parte degli acquirenti di riportare allo Spezia il baby centravanti Francesco Pio Esposito per la seconda annata consecutiva. Entrambe le parti coinvolte hanno raggiunto l’accordo definitivo ed il club bianconero non ha oltretutto perso tempo per la presentazione ufficiale del secondo mandato di Esposito, già a disposizione della prima squadra nella fase di ritiro pre-campionato, a mezzo di un comunicato accompagnato da una grafica piuttosto particolare e forse mai vista prima d’ora nell’ambito calcistico.

Francesco Pio Esposito bis, lo Spezia va sul sicuro: ancora in prestito dall’Inter

Nell’immagine in questione, diramata sui canali social del club, si vede raffigurato Esposito nelle vesti di papa. Le stesse vesti tipiche della figura religiosa quasi fosse un quadro dipinto nell’epoca rinascimentale. In sovrimpressione la dicitura “Habemus Pio II”, a rimarcare ulteriormente l’acquisto fresco di fumata bianca. Proprio come se fosse stato annunciato il nome del prescelto alla guida della squadra.

Ciò che ha convinto lo Spezia ad affondare nuovamente il colpo sono state per lo più le buone prestazioni offerte dal giovanissimo centravanti nerazzurro nel recente passato entro le mura della serie cadetta. Il diciannovenne ha infatti sempre calcato i campi di gioco per trentotto presenze complessive, accompagnate da tre gol messi a segno ai danni di Reggiana, Palermo e Venezia proprio all’ultima giornata.