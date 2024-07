Inter, intreccio tra Serie A e Premier: Marotta lo cede subito

L’Inter è pronta a chiudere un nuovo affare: si profila un triangolo tra la Serie A e la Premier League, Marotta ora passa ai fatti

Il calciomercato dell’Inter sta vivendo una fase piuttosto particolare che si basa essenzialmente sulla possibilità di tesserare calciatori giovani e dal grande potenziale, anche se non resteranno in nerazzurro, almeno per il momento. In questo modo, il club spera di assicurarsi talenti di prospettiva che potrebbero rappresentare un asset tecnico ed economico per le prossime stagioni.

Per questo, dopo i colpi già chiusi – Taremi, Zielinski e Josep Martinez – che si stanno già allenando agli ordini di Simone Inzaghi ad Appiano Gentile, si sta cercando di arrivare alla fumata bianca per Giovanni Leoni dalla Sampdoria, un difensore centrale dal futuro assicurato, e per Tanner Tessmann.

Il centrocampista è cresciuto molto nel Venezia, dove è stato un protagonista delle ultime stagioni e della cavalcata per il ritorno in Serie A, al netto della giovane età. Abbina una buona fisicità a un gran tiro dalla distanza, caratteristiche che potrebbero far comodo non solo all’Inter, ma anche a diversi club di livello internazionale. Per questa ragione, Marotta ha già un piano ben preciso per lui e vuole concretizzarlo già nei prossimi giorni.

La strategia dell’Inter per Tessmann: destinazione Premier League

La trattativa tra Inter e Venezia va avanti ormai da settimane, ma senza che sia ancora arrivata la chiusura definitiva tra i due club e soprattutto con gli agenti del centrocampista. In particolare, ci sono stati diversi problemi proprio con l’entourage del ragazzo che hanno frenato a più riprese il suo acquisto da parte del club campione d’Italia.

Secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’, ora la mezzala è sempre più vicina alla chiusura con l’Inter. Gli ultimi contatti tra le parti sono stati decisivi, per cui molto presto si potrebbe arrivare alla fumata bianca. Dopo le firme nero su bianco, Marotta e Ausilio non hanno comunque intenzione di trattenerlo in un reparto molto affollato come il centrocampo nerazzurro.

Sempre secondo il quotidiano romano, in primo piano ci sarebbe l’Everton che è pronto a dargli maggiori spazio in Premier League e in uno dei campionati più competitivi al mondo. Potrebbe, quindi, fare esperienza in prestito per poi trovare maggiore spazio nella Beneamata, dove oggi non ci sarebbe per nulla posto per lui.

Da registrare però le parole del Ds del Venezia. Filippo Antonelli paventa la possibilità che alla fine possa saltare il passaggio di Tessmann all’Inter: “Tra società società era tutto chiuso. Da parte nostra c’era la volontà di prenderlo in prestito, lui preferisce da andare da altre parti – le sue parole in conferenza stampa – L’Inter poi si sarà messa a cercare una soluzione, ma la cosa può anche saltare per questo aspetto. Se lo vuole il Torino? Non mi ha mai chiamato, il Como sì. La Fiorentina ha fatto dei sondaggi, ma i procuratori dicono che ha tante squadre”.