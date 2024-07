Inzaghi lo vuole a tutti i costi: affare in casa Fiorentina

I campioni d’Italia proseguono nella loro campagna di rafforzamento: mister Inzaghi ha cerchiato in rosso un nome

‘Uno su mille ce la fa‘, cantava Gianni Morandi in una famosissima canzone datata ormai quasi 40 anni. E quante volte, a proposito delle migliaia di giovanissimi che sia affacciano al mondo del calcio in tenera età, abbiamo constatato che questa proporzione è forse fin troppo generosa, se ci riferiamo poi allo ‘sfondare’ tra i grandi.

La storia del talento della Fiorentina che oggi vale almeno 25 milioni, ha dell’incredibile. Scartato dalla Juve all’età di 14 anni, dopo ben 7 anni trascorsi nelle categorie giovanili del club bianconero, il ragazzo nativo di Borgomanero non si è perso d’animo.

Girato inizialmente in prestito al Gozzano, a disputare un campionato di Serie D con gli adulti, il calciatore di origini nigeriane si è ampiamente meritato la riconferma, passando a titolo definitivo alla piccola società del Novarese nel 2020. La strada per il successo, ancora impervia, è stata battuta con incredibile costanza e talento da Michael Kayode, uno che appena 12 mesi dopo si è guadagnato la chiamata dalla Primavera della Fiorentina.

Un’ascesa irresistibile, quella all’interno del club viola, iniziata nel 2021 e conclusasi con l’approdo in prima squadra giusto un anno fa. Il bello però doveva ancora venire. Convocato dall’Under 21 e successivamente anche dal CT Luciano Spalletti per la nazionale maggiore (un infortunio ha impedito all’esterno di rispondere alla chiamata) Kayode è diventato un punto fermo dell’undici titolare della Fiorentina. Senza mai dimenticare il percorso fatto.

Inter a tutta per Kayode: Inzaghi spinge con la Viola

“È stato un grande banco di prova; ho giocato con gente molto più grande di me, che ogni domenica lottava per portare a casa la pagnotta. Io avevo solo 16 anni ma grazie al sacrificio e al duro lavoro sono riuscito a impormi e a sopperire alla differenza di età con voglia e determinazione. Ho fatto un passo indietro, tornando nei dilettanti, per farne due in avanti“, ha detto il ragazzo nel corso di un’intervista rilasciata all’inizio della scorsa stagione. Quella della definitiva consacrazione.

Ora Kayode è uno dei pezzi più pregiati del club viola, fiore all’occhiello del compianto Joe Barone, il dirigente che ne seguiva passo dopo passo gli straordinari progressi. La Fiorentina se lo coccola, ma senza sottovalutare gli assalti che già diversi club hanno portato sul giocatore.

Inizialmente intenzionata a fare la sua offerta ufficiale il prossimo anno, l’Inter avrebbe improvvisamente deciso di anticipare i tempi. Rompendo gli indugi già nel corso di questa finestra di mercato. Simone Inzaghi, perso Buchanan per diversi mesi, avrebbe chiesto a Beppe Marotta uno sforzo economico immediato: il tecnico vuole Kayode. E lo vuole subito.

Non sarà una trattativa semplice, ma il club meneghino vuole bruciare sul tempo la concorrenza, garantendo al calciatore un inserimento a pieno titolo nel progetto tecnico.