Ritorna Sensi, affare fatto: colpo a sorpresa a centrocampo

Sensi ha lasciato l’Inter a fine contratto. Per l’ex centrocampista nerazzurro potrebbe concretizzarsi un’importante opportunità in Serie A

Nuovi arrivi ma anche importanti cessioni per l’Inter in questa sessione estiva di calciomercato. E’ passato quasi in sordina, a inizio Luglio, l’addio di cinque calciatori cui il club nerazzurro ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza.

Juan Cuadrado, Emil Audero, Davy Klaassen, Alexis Sanchez e Stefano Sensi hanno lasciato l’Inter al termine della stagione culminata con la conquista dello Scudetto della seconda Stella. Per ognuno di loro, l’Inter ha realizzato una clip celebrativa di saluto pubblicata sui canali ufficiali del club.

Se si esclude Audero tornato alla Sampdoria per fine prestito, nessuno dei calciatori citati ha trovato una nuova squadra. Per Sanchez si continua a ipotizzare con insistenza di un possibile ritorno all’Udinese. Klaassen è stato sondato dal Parma anche se il Besiktas è, al momento, la pretendente favorita per acquistarlo da svincolato. Stefano Sensi, invece, ha mercato in Serie A e non è escluso un suo ritorno in club in cui ha già militato in passato.

Sensi è stato a un passo dall’addio all’Inter già a Gennaio quando non si è concretizzato il passaggio al Leicester di Maresca, poi promosso in Premier League grazie al primo posto ottenuto in Champhioship. Rimasto in nerazzurro, il centrocampista ha trovato poco spazio con appena 5 presenze tra Serie A e Coppa Italia, di cui nessuna da titolare.

Colpo Sensi, possibile ritorno in Serie A

Ottenuto lo svincolo dall’Inter, Sensi è stato subito accostato alle due neopromosse Como e Parma. Tuttavia, nelle ultime ore, è spuntata un’altra ipotesi ben più concreta delle precedenti. Il calciatore, infatti, si sarebbe incontrato con Adriano Galliani per discutere del possibile ritorno al Monza.

Si è scritto di una cena tra il dirigente del club brianzolo e Sensi, ricostruzione smentita nelle scorse ore da Galliani che ha parlato di un incontro casuale con il giocatore nello stesso ristorante. Galliani che ha anche allontanato, per il momento, il ritorno immediato di Sensi al Monza, in quanto il club deve prima effettuare delle uscite, su tutte quella possibile di Colpani, ambito dalla Fiorentina.

Conosciamo, tuttavia, lo stile delle dichiarazioni di Galliani quando si parla di mercato. Le condizioni per un ritorno di Sensi in biancorosso potrebbero effettivamente concretizzarsi nei prossimi giorni. Nella precedente esperienza in Brianza, nella stagione 2022-23, l’ex Inter ha totalizzato 28 presenze e 3 gol, in un’annata condizionata anche dalla frattura al perone rimediata in un contrasto con Suleimana del Verona.