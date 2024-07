Incubo Correa, operazione in Serie A e tifosi furiosi

Il destino di Joaquin Correa torna ad agitare il calciomercato e i tifosi dell’Inter e non solo: la trattativa è un vero e proprio incubo per molti

Un anno al Marsiglia non è servito a cambiare la percezione generale di Joaquin Correa. L’attaccante argentino non è riuscito a imporsi in Ligue 1, né a trascinare i suoi fino alla qualificazione in Champions League, per cui non è scattato il riscatto obbligatorio e non è rimasto agli ordini di Roberto De Zerbi, tornando nella rosa dell’Inter.

Il Tucu ha iniziato la nuova stagione a Milano, preparandosi nel ritiro di Appiano Gentile agli ordini del tecnico di Piacenza, di cui era un vero e proprio pupillo prima di non riuscire a imporsi con la maglia della Beneamata. Dal lavoro sul campo a un futuro decisamente incerto: nelle ultime settimane, di sicuro, non sono mancate le destinazioni accostate all’ex Lazio.

Dalla Grecia all’Arabia Saudita, passando per Monza e Como, diversi club hanno effettuato dei sondaggi informali, ma nessuno ha ancora deciso di puntare del tutto su di lui e di avviare le trattative con l’Inter. La situazione della seconda punta potrebbe intrecciarsi con la situazione molto particolare di una big del nostro campionato di Serie A.

Braccio di ferro tra Lotito e i tifosi della Lazio: Correa resta sullo sfondo

Dopo le cessioni di Immobile, Luis Alberto e Felipe Anderson e diversi colpi già messi a segno, il calciomercato della Lazio non è affatto finito, anzi. Al netto della permanenza sempre più probabile di Castellanos, Claudio Lotito dovrà intervenire nel reparto offensivo, ma è ancora costretto a fronteggiare un’aspra contestazione da parte dei tifosi.

L’ultimo braccio di ferro è quello per Greenwood: il presidente ha provato a portarlo nella Capitale, ma si è dovuto arrendere ai costi dell’operazione, ritenuti eccessivi. E poi ha provocato i supporters, che hanno ignorato in massa la campagna abbonamenti, chiedendo di pagare loro il nuovo acquisto.

💶 | Ad Auronzo di Cadore i tifosi hanno messo alcuni cestini dediti alla raccolta fondi per gli acquisti della #Lazio 😂 pic.twitter.com/WvdfvxJ1oH — AllRoundLazio (@AllRoundLazio) July 16, 2024

Loro hanno risposto esponendo delle scatole sui cassonetti della spazzatura per raccogliere fondi per i prossimi colpi. Il braccio di ferro potrebbe concludersi con il ritorno di Correa. Ancora siamo nell’arco delle possibilità, ma i suoi costi restano parecchio bassi, circa 8 milioni di euro. Certo, il suo arrivo farebbe infuriare ancora una volta i tifosi, ma ormai è quasi ordinaria amministrazione.