L’Inter trema, vogliono Lautaro Martinez: 150 milioni!

Aumentano gli interessi internazionali per Lautaro Martinez dopo un’ottima Copa America: la valutazione ora è davvero astronomica

Lautaro Martinez si gode il suo momento d’oro. L’argentino ha vissuto una stagione meravigliosa con l’Inter, conquistando la seconda stella da protagonista e con la fascia da capitano al braccio, poi è partito con la sua Argentina per giocare la Copa America. Anche stavolta ha ottenuto il massimo, laureandosi anche capocannoniere del torneo con cinque reti, davanti a Salomon Rondon del Venezuela a tre.

Non solo, perché il Toro ha anche realizzato il gol decisivo in finale, permettendo di vincere la coppa ai tempi supplementari all’Albiceleste con il risultato di 1-0 contro la Colombia, in una partita che era diventata parecchio complicata. Insomma, Lautaro ha vestito i panni del leader assoluto, anche dove è mancato Lionel Messi, e anno dopo anno sta dimostrando di poter reggere la pressione a qualsiasi livello, soprattutto in zona gol.

L’Inter l’ha blindato con il rinnovo di contratto ed è molto felice di lui, ma nonostante la firma, dopo essersi confermato uno dei migliori bomber al mondo, sono in tanti i club che potrebbero puntare sulle sue qualità nel 2025, facendo tremare i nerazzurri mettendo sul piatto cifre davvero astronomiche.

Dalla Spagna impazziscono per Lautaro Martinez: affare da 150 milioni

Ancora non c’è nulla di concreto, ma gli assalti dalla Spagna tra un anno potrebbero diventare davvero prepotenti per cercare di strappare Lautaro all’Inter. Innanzitutto, bisogna tenere d’occhio il Barcellona, che vuole ringiovanire determinati ruoli e va già a caccia di un sostituto pesante per Robert Lewandowski.

Il bomber polacco è nelle fasi finali della sua carriera e con Lamine Yamal in rampa di lancio, i blaugrana si ritroverebbero con uno degli attacchi più forti al mondo. Ma non ci sono solo i catalani su un ragazzo che ha ormai dimostrato tutte le sue qualità anche a livello internazionale, ma anche l’Atletico Madrid, proprio il club a cui l’Inter l’aveva strappato ai tempi dell’arrivo dal Racing.

I Colchoneros amano i calciatori con le sue caratteristiche e avrebbero uno sponsor speciale in Diego Simeone, un connazionale prezioso in un’eventuale trattativa. Una cosa è sicura: dopo la firma sul rinnovo, non ci saranno sconti: servono almeno 150 milioni di euro per convincere l’Inter a lasciarlo andare e senza contropartite tecniche. Per il calciatore servirà un contratto da almeno 14-15 milioni l’anno.