Marotta cala l’asso, colpo Inter: arriva dalla Fiorentina per 8 milioni

Beppe Marotta ha messo nel mirino due giocatori della Viola: imminente l’assalto al 25enne difensore, che può partire per 8 milioni

Lui non lascia nulla al caso. Lui è subito pronto, non appena un infortunio (leggi Tajon Buchanan, fermatosi ben prima del raduno alla Pinetina per la frattura della tibia rimediata nel bel mezzo della Copa America) priva il tecnico Simone Inzaghi – col quale il dirigente lavora sempre a stretto contatto – di una pedina, lui riapre l’agenda di mercato. A caccia di un nuovo acquisto, magari non esattamente preventivato qualche settimana fa, ma ora incredibilmente utile.

La prima mossa di Beppe Marotta alla notizia dello stop dell’esterno canadese era stata di quelle forti: Dan Ndoye, il laterale destro sorpresa della scorsa stagione nelle fila del Bologna, e protagonista di un Europeo coi fiocchi.

Col prezzo dello svizzero aumentato improvvisamente nel giro di poche settimane però, il dirigente ha fatto quasi subito una parziale marcia indietro, buttandosi a capofitto su un prospetto che risponde perfettamente alla politica del club nerazzurro: giovanissimo, con ampi margini di miglioramento e italiano. Il che non guasta mai, anche in ottica lista Champions.

Stiamo parlando di Michael Kayode, l’appena 20enne terzino della Fiorentina che nel giro di pochi mesi è passato dalla Primavera viola all’essere un punto fermo della prima squadra. Già pedina importante della selezione Under 21, l’ex Gozzano si sarebbe meritato anche una convocazione nella nazionale maggiore di Luciano Spalletti, ma un infortunio ha rimandato – sebbene solo di qualche mese, probabilmente – la gioa della prima chiamata nell’Italia dei grandi.

C’è però un altro giocatore della formazione toscana che intriga non poco l’ambiente nerazzurro. È un difensore centrale mancino, autore di un’annata davvero da incorniciare, salito alla ribalta anche per il grande attaccamento alla causa viola, più volte dimostrato da atteggiamenti da vero leader. Coi compagni e con la sempre appassionata tifoseria gigliata.

Affare low cost per la difesa: Marotta tenta il colpaccio

Diciamoci la verità: non sempre la difesa della Fiorentina è risultata impeccabile nella stagione appena trascorsa. Alle tante e costanti occasioni da gol create nell’area avversaria hanno fatto da contraltare le tante, forse troppe, amnesie difensive.

Lui però, Luca Ranieri, ha sempre tentato di mettere una pezza alle disattenzioni dei compagni. Anche di senatori intoccabili come Capitan Biraghi e Nikola Milenkovic, talvolta coinvolti in prima persona in controversi episodi contro gli avanti avversari.

Dopo le esperienze in prestito all’Ascoli, alla Spal e alla Salernitana, il classe ’99 è tornato a casa, a Firenze, laddove aveva già militato a livello giovanile dal 2013 al 2018. Elegante ma capace di usare anche la spada oltre al fioretto, il nativo di La Spezia appare il rincalzo perfetto per Alessandro Bastoni, col quale condivide la predilezione per il piede sinistro.

Marotta potrebbe andare all’assalto al centrale difensivo che Raffaele Palladino, neo tecnico della Fiorentina, vorrebbe tenere a tutti i costi: 8 milioni – con l’aggiunta di qualche bonus – potrebbero però essere sufficienti per convincere il patron Rocco Commisso a privarsi del giocatore. Il quale, nonostante l’amore più volte espresso per la maglia viola, potrebbe desiderare il salto nella prestigiosa realtà nerazzurra.