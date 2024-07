Oaktree chiude un accordo straordinario: oltre un miliardo

Oaktree è protagonista di un accordo molto importante, da oltre un miliardo di euro: se ne parla in tutto il mondo

L’Inter ha vissuto una vera e propria svolta storica a primavera, quando la società è passata di mano da Steven Zhang, quindi da Suning, a Oaktree. I nuovi proprietari hanno subito garantito continuità aziendale con la scelta di Giuseppe Marotta come presidente e non cambiando più di tanto nell’organigramma.

Anche per quanto riguarda il calciomercato, la dirigenza ha dovuto rispettare gli stessi diktat degli ultimi anni: sì a colpi importanti per lo sviluppo del club, ma con un’attenzione particolare ai giovani e con un occhio costante al bilancio, dunque senza perdere di vista i conti della società.

In questo modo, l’Inter ha potuto guardare oltre con serenità e rinnovare anche obiettivi molto importanti sul campo, a partire dalla conferma dello scudetto, per cui i nerazzurri saranno in prima linea anche nella prossima stagione. In attesa del nuovo stadio e dei progetti che riguarderanno la Beneamata, Oaktree intanto ha chiuso un altro accordo molto importante.

Accordo importante tra Oaktree e Lloyds: affare da oltre un miliardo

Oaktree ha annunciato in via ufficiale una nuova partnership molto importante in materia finanziaria con Lloyds Banking Group Plc. Il Financial Times ha spiegato i termini: i proprietari dell’Inter forniranno ai clienti della banca prestiti fino a 175 milioni di sterline. Le parti hanno pianificato degli investimenti complessivi da oltre 1 miliardo di sterline (quasi 1,2 miliardi di euro) nei prossimi anni.

È arrivato anche il commento James Ranger, head of structured finance and syndicate a Lloyds: “I clienti potranno finanziare transazioni più grandi senza dover coinvolgere ulteriori prestatori”. In realtà, per Lloyds è una mossa molto importante proprio perché sta cercando di entrare nell’industria del credito privato. L’operazione dimostra anche la grande solidità di Oaktree, un buon segnale anche per il futuro dell’Inter.