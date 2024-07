Vanno tutti via dall’Inter: l’annuncio sulla nuova Under 23

L’Inter non pensa solo ai big, ma anche al futuro dei più giovani: l’ultimo annuncio sull’Under 23 ha lasciato tutti a bocca aperta

Il calciomercato dell’Inter procede a rilento, ma secondo i piani. Gli arrivi di Zielinski, Taremi e Josep Martinez sono innesti importanti per il presente e il futuro del club, in attesa di Cabal e di altre occasioni da cogliere. Non ci sono, però, solo i big o i colpi che riguardano la prima squadra, perché i nerazzurri hanno tanti giovani da valorizzare e un patrimonio da non disperdere per assicurarsi un tesoretto tecnico ed economico fondamentale per il sostentamento di ogni club.

La Juventus si è mossa in tal senso con la formazione della Next Gen, da cui sono già emersi diversi talenti ora in orbita prima squadra o che potrebbero iniettare fondi importanti nei bilanci, e poi ci sono anche i casi di Atalanta e Milan, rispettivamente con la l’Under 23 e il Milan Futuro.

L’Inter non ha ancora lanciato un vero e proprio progetto di questo tipo, ma potrebbe esserci un asse importante in Serie C con una nuova realtà del calcio meneghino. Stiamo parlando del Milano Alcione, una società che vanta già 72 anni di storia, che è riuscita a conquistare la promozione e potrebbe essere molto utile proprio ai nerazzurri.

Dall’Inter al Milano Alcione: la nuova risorsa per molti giovani

Giulio Gallazzi, presidente della neopromossa in Serie C, ha rinnovato la collaborazione con l’Inter ai microfoni di ‘TuttoSport’: “Con l’Inter c’è un rapporto di amicizia personale con Beppe Marotta. Oggi abbiamo la possibilità di lavorare come un’Under 23“, ha dichiarato il patron.

E ancora: “Marotta ritiene che l’Alcione possa essere una buona vetrina per i suoi giovani. L’Alcione ha lanciato la sfida di giocare con una squadra molto giovane. Ci poniamo al livello di Atalanta, Milan e Juventus quando invece potremmo fare una squadra con maggior esperienza”.

Insomma, potrebbe diventare un vero serbatoio di giovani nerazzurri da valorizzare, una scelta che potrebbe essere decisiva per molti calciatori della Beneamata che avrebbero un riferimento dopo il trasferimento dai campioni d’Italia e potrebbero subito dimostrare il loro valore, senza salti improvvisi in realtà di Serie B, in cui dovrebbero combattere per trovare spazio. L’idea pare parecchio convincente e vedremo se Marotta la accoglierà con entusiasmo, destinando molti talenti proprio all’Alcione.