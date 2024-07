Vendetta Marotta, Juve gelata: irruzione Inter per l’ultimo colpo

La vendetta di Marotta alla Juve si serve fredda: l’Inter ha già la strategia giusta per rivalersi sui bianconeri dopo l’ultima azione di disturbo

La direzione dell’Inter sul calciomercato è ben precisa e passava dagli arrivi di colpi low cost, ma necessari alla rosa di Simone Inzaghi. Josep Martinez era il portiere perfetto da affiancare a Yann Sommer, esattamente come Zielinski e Taremi, nomi pesanti per allungare la rosa con profili di qualità ed esperienza e che potrebbero dare fin da subito il loro contributo.

Poi c’è anche Juan Cabal, il nuovo braccetto di sinistra che potrebbe dare fiato ad Alessandro Bastoni e dare anche un’alternativa numerica in rosa dopo l’infortunio di Tajon Buchanan in Copa America, e che lo terrà ai box fino a Natale. Proprio durante la trattativa serrata tra il Verona e l’Inter – prima sembrava anche un obiettivo della Lazio -, la Juventus ha cercato di inserirsi e ha preso informazioni per il difensore.

È un tentativo che è andato quasi subito a vuoto, anche perché Madama ha altre priorità al momento sul calciomercato ed è proiettata all’acquisto di Todibo, un nome pesante da inserire nelle rotazioni di Thiago Motta. I dieci milioni per Cabal non erano affatto scontati e l’Inter ha continuato a spingere, senza farsi condizionare più di tanto. Ora Marotta potrebbe restituire il favore alla diretta rivale.

L’Inter pensa all’inserimento per Broja: affare in prestito

Come ha riportato ‘TuttoJuve’, la pista che potrebbe portare Armando Broja alla Juve non è affatto da sottovalutare. Dopo l’addio di Moise Kean, con destinazione Fiorentina, e la rinuncia all’arrivo di Alvaro Morata, che vestirà la maglia del Milan, un nuovo attaccante è necessario, anche se dovesse restare Arkadiusz Milik.

Per questa ragione, bisogna prestare sempre più attenzione alla pista dal Chelsea, con i bianconeri che sono pronti a chiedere un prestito con diritto di riscatto ai Blues. L’albanese piace e, a queste condizioni, rappresenta un’occasione importante sul calciomercato: proprio per questo, l’Inter potrebbe farci un pensiero tra qualche settimana se dovesse riuscire a piazzare i calciatori in uscita nel reparto offensivo.

Le condizioni indispensabili sono l’addio di Marko Arnautovic, entrato nelle mire dei club dell’Arabia Saudita, e di Joaquin Correa, su cui ci sono diverse società, anche dall’Italia. Bisogna sottolineare che, in ogni caso, Inzaghi preferirebbe più una seconda punta, ma Marotta potrebbe comunque tentare un’azione di disturbo sulla Vecchia Signora.