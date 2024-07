28 milioni per Frattesi, tifosi dell’Inter ammutoliti: la sua nuova squadra

Il futuro di Davide Frattesi potrebbe già essere lontano dall’Inter: arriva una proposta molto difficile da rifiutare

L’Inter lo ha voluto fortemente ed un anno fa, nonostante gli apprezzamenti concreti del Milan, Davide Frattesi è diventato un nuovo calciatore nerazzurro. Un centrocampista completo, moderno, in grado di fornire un contributo qualitativamente importante sia in fase offensiva che in quella di non possesso.

Un investimento da 29 milioni di euro che ha in buona parte già ripagato la fiducia dell’ambiente nerazzurro. In una rassegna europea assolutamente deludente Frattesi è stato un perno titolarissimo per il Ct Luciano Spalletti che evidentemente ha continuato a vedere le doti del gioiello nerazzurro nonostante il momento buio e poco brillante dei suoi. Frattesi è il presente dell’Inter, potrebbe però non essere più il futuro.

Dopo un solo anno alla corte di Simone Inzaghi sembra infatti prospettarsi la possibilità di un clamoroso addio ai campioni d’Italia. In seguito alla conquista dello Scudetto Beppe Marotta si è subito tuffato sul mercato, alla ricerca di profili in grado di rendere ancor più competitiva la rosa nerazzurra. Taremi in attacco e Zielinski a centrocampo, entrambi a zero, sono nomi che rischiano di fare molta differenza nella nuova stagione che sta per cominciare.

Soprattutto il polacco potrebbe ritrovarsi incredibilmente titolare, se Frattesi – come sembra possibile – dovesse lasciare la Milano nerazzurra. Un’eventualità che sembrerebbe poter diventare sempre più possibile col passare delle settimane: da qui alla chiusura della sessione estiva a fine agosto, potrebbe arrivare una proposta che alletterebbe sia il calciatore che il club meneghino.

Frattesi, bye bye Inter: 28 miilioni dal grande ex

Nel suo primo ed unico anno con addosso la maglia dell’Inter, il 24enne romano ha racimolato 42 presenze tra campionato e coppe, con 8 gol e 7 assist vincenti. Numeri che hanno ingolosito un club in particolare, spinto soprattutto dal suo nuovo allenatore: Roberto De Zerbi.

Dopo l’addio al Brighton Roberto De Zerbi ha scelto l’Olympique Marsiglia per tornare ad allenare. E così il club transalpino potrebbe tentare di accontentarlo, portando alla sua corte un calciatore che De Zerbi apprezza parecchio come Frattesi. Non sarà affatto semplice, però, perché le richieste nerazzurre rimangono elevate. Per il classe 1999, sotto contratto con i campioni d’Italia fino al 30 giugno 2028, l’OM sarebbe disposto ad offrire una cifra comunque importante.

28 milioni di euro, tra parte fissa e bonus, che di fatto arricchirebbero le casse nerazzurre. Una cifra pronta, eventualmente, ad essere subito reinvestita per l’arrivo di rinforzi in altre zone del campo. A maggior ragione dopo l’approdo di Zielinski a zero, come ribadito in precedenza. Sarà comunque complicatissimo portare avanti l’idea di questo ‘scippo’ di mercato, ma De Zerbi ci spera davvero…