È fatta, addio all’Inter: vestirà la casacca rossonera

Altro addio all’Inter. Il trasferimento è già ufficiale. Dal nerazzurro al rossonero, è fatta. Si è già aggregato alla nuova squadra

Prima settimana di lavoro conclusa per l’Inter ad Appiano Gentile. Il gruppo a disposizione di Inzaghi, dopo Zielinski, nei prossimi giorni accoglierà altri reduci dagli impegni con le nazionali. A inizio agosto, i nerazzurri saranno finalmente al completo in vista dell’esordio in Serie A, fissato al 17 agosto contro il Genoa in trasferta.

Vedremo se, a quella data, l’Inter si rinforzerà con altri acquisti. Svanito Cabal, i nerazzurri continuano a inseguire un difensore. Rodriguez ed Hermoso restano opzioni percorribili anche se OakTree preferirebbe investire su un giovane con prospettive di valorizzazione.

Risponde a queste caratteristiche, l’ultimo profilo accostato ai nerazzurri ovvero il brasiliano Robert Renan, calciatore classe 2003 di proprietà dello Zenit San Pietroburgo, ora in prestito all’Internacional di Porto Alegre. Per ingaggiarlo, l’Inter potrebbe sfruttare la normativa vigente imposta dalla FIFA in seguito all’invasione russa dell’Ucraina. Normativa che garantisce ai calciatori che volessero lasciare i club russi di farlo in prestito gratuito.

Se un calciatore giovane potrebbe arrivare all’Inter, un altro è stato ceduto. E’ ufficiale, infatti, il trasferimento dell’attaccante senegalese Amadou Sarr al Foggia, compagine che disputerà la prossima stagione nel Girone C di Serie C. Reduce da un buonissimo campionato con la Primavera di Chivu nel quale ha segnato 10 gol, Sarr lascia l’Inter in prestito.

Una formula di trasferimento che conferma la volontà dell’Inter di provare a valorizzare il calciatore, ora atteso da un’esperienza probante in un campionato in cui agonismo e competitività non mancano. Sarr lascia provvisoriamente l’Inter dopo aver totalizzato 115 presenze, 42 gol e 6 assist nel settore giovanile nerazzurro nel quale quale ha militato in diverse formazioni prima di approdare in Primavera.

Sarr è stato convocato anche da mister Inzaghi per alcuni match di Serie A e Champions League senza tuttavia esordire in prima squadra. Stessa situazione di un oramai ex compagno di squadra, il centrocampista Luca Di Maggio che si sta mettendo in evidenza all’Europeo U19. Anche per Di Maggio, l’Inter valuta un possibile prestito con alcuni club di Serie B (su tutti Cesena e Mantova) interessati.

Oltre a Sarr, il Foggia ha ufficializzato anche l’arrivo dell’attaccante Michele Emmausso dall’ACR Messina, autore di 10 gol nello scorso campionato disputato con i siciliani. Un doppio importante rinforzo per l’allenatore dei rossoneri Massimo Brambilla. Fallita la qualificazione playoff nella scorsa stagione, il Foggia proverà nuovamente a risalire in Serie B. Due anni fa, i pugliesi sono stati sconfitti nella finale playoff dal Lecco, appena retrocesso in Serie C dopo una sola annata nel campionato cadetto.