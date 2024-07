Ha detto addio all’Inter: la cessione è UFFICIALE

Saluta un altro ex calciatore della Primavera dell’Inter, già in prestito alla Torres lo scorso anno. Ha firmato col club sardo a titolo definitivo

Prosegue ad ampie falcate l’opera di smistamento delle giovani leve nerazzurre verso nuove destinazioni utili al perseguimento dei rispettivi obiettivi professionali. Dopo la chiusura di un paio di uscite, non ultima quella di Sebastiano Esposito in direzione Empoli, la dirigenza dell’Inter ha raccolto consensi anche su suolo sardo.

Nello specifico, si legge dal comunicato diramato sui canali social, la Torres ha prelevato dall’Inter a titolo definitivo il cartellino del centrocampista ventunenne Francesco Nunziatini. Quest’ultimo torna nel Girone B della Serie C dopo appena qualche settimana dall’addio, vista la scadenza del prestito annuale occorso proprio con la Torres nella passata stagione. Il club ha visto in lui del buon potenziale nonostante abbia disputato pochissime partite in Prima Squadra, appena 10 presenze condensate per lo più nell’arco della seconda metà dell’anno sportivo.

Ceduto un altro ex Primavera, Nunziatini dall’Inter alla Torres

Centrocampista centrale di buona presenza fisica, Nunziatini è cresciuto calcisticamente nel Livorno prima di far capolino alla formazione Primavera dell’Inter ove ha raggiunto la maturità professionale.

Alla prima esperienza in Serie C con il San Donato Tavarnelle si è fatto notare anche in zona gol, raggiungendo 3 marcature in 18 presenze complessive con la maglia della formazione toscana.