Inter e Milan lasciano i tifosi a bocca aperta: affare da 20 milioni

L’Inter e il Milan potrebbero siglare un nuovo accordo da 20 milioni di euro: l’affare lascia di stucco tutti i tifosi

L’Inter e il Milan sono tra le squadre italiane che hanno una rivalità più accesa, e sarebbe difficile dire il contrario specie dopo le tante battaglie che si sono viste sul campo, per ultima anche la vittoria dei nerazzurri che ha portato alla seconda stella proprio davanti al pubblico di casa dei ‘cugini’.

Ecco, a proposito di casa, da (quasi) sempre i tifosi di entrambe le squadre sono costretti a condividere lo stadio di San Siro, che sarà pure la Scala del calcio ma non garantisce gli stessi introiti che, invece, garantirebbe loro un impianto di proprietà.

Per questo motivo, anche Oaktree, il fondo di investimento che ha rivelato le quota della società da Steven Zhang, ha posto come obiettivo principale la costruzione di uno stadio dell’Inter che renderebbe la stessa società più appetibile per possibili compratori, e aumenterebbe di tanto gli incassi.

Il progetto, che vede in Rozzano la nuova sede, è però ancora in alto mare, ma potrebbe essere facilitato da un’iniezione di denaro di 20 milioni da spartirsi con il Milan, appunto.

Il nuovo stadio dell’Inter passa anche dai naming rights: cosa sono e come possono essere utili a Oaktree

Prendiamo come esempio quello che è successo al Barcellona. I blaugrana, dopo la ristrutturazione del Camp Nou, riceveranno da Spotify (che sponsorizza anche le maglie della squadra) 20 milioni a stagione grazie ai naming rights, ovvero i diritti di denominazione dell’impianto a sponsor importanti.

Secondo uno studio di Kroll, società leader globale che si occupa di fornire soluzioni di consulenza finanziaria e gestione del rischio, che è stato riportato dalla Gazzetta dello sport, i proventi con questo tipo di soluzione per le due squadre di Milano si aggirerebbero intorno ai 9-10 milioni di euro a testa, che poi si dovrebbero sommare anche agli affari della biglietteria e a quelli dell’hospitality, per non fare che degli esempi.

Ogni giorno che passa, insomma, senza la costruzione di uno stadio nuovo (o senza la possibilità di ristrutturare quello che c’è già), sia l’Inter sia il Milan stanno perdendo un’occasione d’oro per far sognare ancora più in grande i propri tifosi. Ma c’è anche troppo burocrazia di mezzo a ostacolare il percorso, anche se resta un obiettivo primario di Oaktree.