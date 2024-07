Accordo e firma, si chiude il super affare tra Inter e Bayern Monaco

Altro affare fatto per l’Inter che ha chiuso la trattativa con il Bayern Monaco. Il club nerazzurro ha ufficializzato il tutto

Tra meno di un mese l’Inter campione d’Italia esordirà in Serie A contro il Genoa a Marassi. Saranno proprio i nerazzurri di Inzaghi a inaugurare la nuova stagione, disputando il match di apertura del campionato, sabato 17 agosto alle 18.30.

Due settimane più tardi, nel weekend del 31 agosto – 1 settembre, debutterà invece un’altra Inter ovvero la squadra femminile, allenata da Gianpiero Piovani, nuovo allenatore delle nerazzurre, subentrato a Rita Guarino. La prima avversaria dell’Inter, come per la prima squadra maschile, sarà anch’essa una squadra di Genoa ovvero la Sampdoria. Successivamente, sfida in trasferta a Napoli poi il Derby con il Milan alla terza giornata.

Partite che l’Inter Femminile affronterà con un nuovo acquisto arrivato dal Bayern Monaco. Una calciatrice esperta, nazionale del proprio paese, che l’Inter ha ingaggiato in prestito dalla compagine bavarese, vincitrice delle ultime due edizioni del campionato tedesco.

Dal Bayern Monaco all’Inter, ufficiale il nuovo acquisto

Con un comunicato pubblicato sul sito del club. l’Inter ha ufficializzato l’acquisto a titolo temporaneo dal Bayern Monaco di Cecilía Rán Rúnarsdóttir, portiere islandese, classe 2003. Cresciuta in patria, Cecilia, prima di passare al Bayern, ha avuto altre esperienze in Svezia con l’Orebro e in Inghilterra con l’Everton.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilía Rán Rúnarsdóttir (@ceciliaranr)

Vanta anche 11 presenze con la nazionale islandese con un record. Nel giorno del suo esordio, il 4 marzo 2020 contro l’Irlanda del Nord, la Runarsdottir è diventata il portiere più giovane di sempre a debuttare con la rappresentativa , battendo il precedente record che apparteneva a Pora Helgadottir.

“Sono davvero entusiasta di iniziare quest’esperienza – ha dichiarato la Runarsdottir nella prima intervista rilasciata sui canali social dell’Inter – L’Inter è un grande club e con tanta storia. La Serie A, inoltre, è migliorata tanta e sono contenta di farne parte.” Per chi non la conoscesse, Cecilia ha elencato alcune delle sue caratteristiche di gioco: “Sono molto alta, me la cavo bene con i cross. Sono brava anche con i piedi e mi piace giocare anche fuori dai pali.”

Quello della Runarsdottir non è l’unico affare di mercato ufficializzato dall’Inter. Il club nerazzurro ha comunicato la risoluzione consensuale dei contratti con Anna Catelli e Alice Regazzoli. Entrambe giocheranno nel Parma, insieme a Gaia Lonato che passa alle emiliani a titolo temporaneo. Prima del trasferimento, la Lonato ha firmato il suo primo contratto da professionista con l’Inter.