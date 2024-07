Affare chiuso con il Como: manca solo l’ufficialità | INTERLIVE

Nelle ultime due stagioni ha collezionato 70 partite. L’operazione tra Inter e Como si è chiusa in prestito con opzione d’acquisto

Il Como è una delle squadre più attive di questo calciomercato estivo. La proprietà dei fratelli Hartono è nettamente la più ricca della Serie A con un patrimonio stimato in 47,3 miliardi di dollari secondo la rivista ‘Forbes’. Si spiega così la grande ambizione e la voglia di consegnare a Fabregas una squadra in grado subito di insediarsi nella parte di sinistra della classifica. È fatta per Varane, mentre per il centrocampo continua a trattare l’ex nerazzurro Sensi. A proposito di Inter, è stata chiusa anche un’altra operazione che, però, non riguarda la prima squadra.

Dall’Inter al Como, l’affare è stato definito in tutti i dettagli. Secondo le informazioni raccolte da Interlive.it, infatti, manca solo l’ufficialità del passaggio di Jean Castegnaro dal club di Oaktree a quello fresco di ritorno in massima serie. Maggiorenne dallo scorso 25 aprile, Castegnaro è nato in Congo ma ha passaporto italiano. Nelle ultime due stagioni, tra Under 18 e 17, ha collezionato 70 partite con la maglia nerazzurra. Al Como si trasferirà in prestito con opzione d’acquisto.