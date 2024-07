Blitz a sorpresa nella Capitale: incontro con Oaktree

Oaktree, il fondo d’investimento statunitense nuovo proprietario dell’Inter, vola nella Capitale per conoscere i vertici dello sport italiano

Mentre Beppe Marotta, presidente e amministratore delegato dell’Inter, coadiuvato da direttore sportivo, Piero Ausilio, e dal suo braccio destro, Dario Baccin, continuano a studiare dei colpi che facciano felice Simone Inzaghi in vista della prossima lunghissima stagione che attende i nerazzurri, i vertici della proprietà proseguono nella volontà di conoscere meglio il calcio e lo sport italiano in toto.

Secondo quanto riportato da Tuttosport nell’edizione odierna, infatti, Alejandro Cano e Katherine Ralph, membri del nuovo cda della Benamata e top manager di Oaktree, il fondo di investimento che a fine maggio ha rivelato le quote del club dopo che Steven Zhang non era riuscito a ripagare il debito contratto tre anni fa con gli statunitensi, domani voleranno a Roma per incontrare il presidente della Figc, Gabriele Gravina, e il ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi.

L’incontro darà seguito alla lettera che a fine maggio, qualche giorno dopo l’escussione del pegno dalla società cinese, Oaktree aveva inviato alla Lega Serie A, alla stessa Federcalcio, ma anche Uefa e Fifa.

Oaktree incontra Gravina e Abodi: impegno per conoscere i vertici del calcio italiano

Nella lettera, che era stata inviata anche al presidente del Senato, Ignazio La Russa, noto tifoso dell’Inter, Oaktree aveva colto l’occasione per presentarsi ufficialmente ai vertici del calcio italiano, europeo e mondiale.

Da domani, invece, potranno stringere la mano, oltre che scambiare battute dal vivo con Gravina e Abodi, proseguendo, dicevamo, gli impegni istituzionali. La parte tecnica, d’altronde, a parte qualche indicazione come l’età dei giocatori e il costo del cartellino non troppo elevato, è stata affidata in toto a Marotta proprio nel momento in cui si sono prese le redini in mano.

Ovvero quando gli stessi Cano e Ralph sono atterrati a Milano a fine maggio e hanno incontrato la dirigenza nerazzurra la completo presso la sede di viale della Liberazione.