Non solo Correa, l’Inter è pronta a cederlo gratis: i dettagli | INTERLIVE

L’Inter è pronta a liberarsi di un calciatore anche a costo zero, ma non si tratta di Correa: le ultime sul suo futuro in nerazzurro

Il calciomercato dell’Inter balla sulle uscire prima di pensare a nuovi colpi in entrata. Vale sia per i big che potrebbero ancora arrivare ad Appiano Gentile ed entrare nelle rotazioni dei titolari, ma anche per i più giovani, con la dirigenza che non ha alcuna intenzione di sbagliare scelta per il loro percorso di crescita.

Certo, non è facile a questo punto definire il destino di diversi ragazzi che hanno fallito nelle ultime stagioni, non riuscendo a confermare le prospettive per il loro futuro. Tra questi, non ce ne voglia, c’è sicuramente Lucien Agoumé. Nella stagione passata non si è rivelato un’alternativa credibile nelle rotazioni di Simone Inzaghi, che di rado l’ha valutato tra le alternative a centrocampo. L’Inter avrebbe voluto cederlo in prestito o a titolo definitivo, ma nessuna trattativa è andata a buon fine, soprattutto quelle in Francia.

Il classe 2002 francese ha avuto diverse chance di mettersi in mostra e in diversi campionati: ha vestito la maglia del Brest, del Siviglia, del Troyes e dello Spezia, riuscendo di rado a entrare nel novero dei migliori in campo. Nei prossimi giorni, il suo futuro potrebbe prendere una piega ben precisa.

Agoumé pronto a lasciare l’Inter: i nerazzurri lo possono liberare gratis

Secondo quanto raccolto da ‘Interlive.it’, l’Inter non ha alcuna intenzione di trattenere in rosa Agoumé nella prossima stagione e starebbe valutando l’idea di liberarlo anche a zero. D’altronde, il calciomercato attorno al mediano non è affatto caldo e questo permetterebbe alla società di risparmiare un anno di stipendio del calciatore francese – il suo contratto è in scadenza a giugno 2025.

L’unica clausola che i nerazzurri vorrebbero mantenere è una percentuale sulla futura rivendita, qualora la cessione avvenisse senza costi per il cartellino. Attualmente, i principali interessi per il ragazzo sono arrivati dalla Turchia, ma a queste condizioni qualche club dalla Francia potrebbe far capolino e approfittare della situazione, cercando di valorizzare un centrocampista di buona qualità, anche nell’impostazione del gioco.

A inizio carriera era paragonato a Paul Pogba per caratteristiche, ora si è trasformato in un mediano non troppo veloce, ma abile nella costruzione del gioco. Vedremo chi deciderà di puntare su di lui, ma con una certezza: in ogni caso, non resterà all’Inter.